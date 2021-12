V Googlu mají jasno: zaměstnanci, kteří se nenechají očkovat proti covidu-19, dostanou výpověď

Zatímco u nás názory na očkování rozdělují společnost na nesmiřitelné tábory, v Googlu mají jasno. Dle americké televizní stanice CNBC rozeslalo vedení firmy zprávu, ve které zaměstnancům sděluje, že musejí dodržovat zásady očkování, jinak jim hrozí zastavení platu a následně i ztráta zaměstnání.

V úvodu je vhodné podotknout, že tvrdé opatření se týká zaměstnanců v USA, na které se vztahují požadavky, jež vyplývají z nařízení prezidenta Bidena. Dle oběžníku měli zaměstnanci do 3. prosince oznámit svůj očkovací status a nahrát doklady prokazující očkování, nebo požádat o výjimku.

Co s neočkovanými?

Zpráva uvádí, že po tomto datu začne firma kontaktovat zaměstnance, kteří svůj status nenahráli nebo nejsou očkováni, a také ty, jejichž žádosti o výjimku nebyly schváleny. Zaměstnanci, kteří nesplní pravidla do 18. ledna, dostanou na 30 dní „placené administrativní volno“. Poté přejdou na dobu až šesti měsíců do režimu „neplaceného osobního volna“, a nakonec bude následovat výpověď.

Mluvčí Googlu ve svém prohlášení uvedl, že „naše požadavky na očkování jsou jedním z nejdůležitějších způsobů, jak udržet bezpečnost zaměstnanců a provoz našich služeb“, a dodal, že firma si „za svou očkovací politikou stojí“.

Zatímco velká část technologických společností nadále odsouvá plány na návrat do kanceláří a velké i malé firmy se připravují na flexibilní budoucnost, Google požaduje, aby jeho zaměstnanci v příštím roce docházeli do kanceláří alespoň tři dny v týdnu. Přitom projevuje jen velmi malou trpělivost s těmi, kdo odmítají očkování, které je již několik měsíců široce dostupné.

Za vším hledej Bidena

Bidenova administrativa nařídila americkým společnostem se 100 a více zaměstnanci, aby do 18. ledna zajistily, že jejich zaměstnanci budou plně očkováni nebo pravidelně testováni na covid-19. Federální soud vydal počátkem listopadu rozhodnutí o pozastavení platnosti tohoto příkazu, čímž toto úsilí zastavil.

Google přesto požádal svých více než 150 tisíc zaměstnanců, aby do interního systému zadali svůj očkovací status, bez ohledu na to, zda plánují chodit do kanceláře, nebo ne. Firma uvedla, že se nadále hodlá řídit nařízením prezidenta Joea Bidena.

„Očekáváme, že téměř všechny pozice ve společnosti Google v USA budou spadat do působnosti příkazu,“ uvádí se ve sdělení. „Každý, kdo vstoupí do budovy Googlu, musí být plně očkován, nebo mít schválenou výjimku, která mu umožní pracovat nebo přijít na pracoviště,“ uvedla firma s dodatkem, že časté testování není plnohodnotnou alternativou k očkování.

Nespokojení zaměstnanci

Generální ředitel Sundar Pichai v červenci oznámil, že Google bude vyžadovat očkování u zaměstnanců, kteří se vracejí do kanceláří. V té době bylo v plánu vrátit se k původnímu režimu v lednu. Na začátku prosince však vzhledem k přetrvávajícím obavám z počtu nakažených zaměstnancům v USA sdělil, že zatím návrat do kanceláří nebude vyžadovat.

Povinnost očkovat se se nesetkala s všeobecným přijetím ze strany zaměstnanců. Několik stovek pracovníků podepsalo a rozeslalo manifest proti požadavkům firmy, které se podle vedení budou vztahovat na všechny zaměstnance, dokonce i na ty, kteří pracují z domova.

V nejnovějších pokynech Google podrobně popisuje možnosti pro ty, jež se nechtějí nechat očkovat. Mohou požádat o výjimky z důvodu náboženského přesvědčení nebo zdravotního stavu. Kromě toho zaměstnanci, jejichž úkoly nespadají do působnosti příkazu a kteří je mohou vykonávat i mimo kancelář, budou moci „i nadále trvale pracovat na dálku“.