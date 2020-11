V Gmailu pro firemní uživatele přibude další panel – bude zobrazovat informace o kontaktech

Okno webové aplikace Gmail se v průběhu let postupně plnilo mnoha novými funkcemi. Například po pravé straně tak dnes najdeme trojici tlačítek pro rychlý přístup ke kalendáři, úkolům a službě Google Keep, jež se otevírají v praktickém panelu.

Firemní uživatelé, využívající Google Workspace (původně G Suite), dostanou do této nabídky novou položku Kontakty. Jejím základním smyslem bude zobrazení informací o člověku, se kterým hodlají komunikovat prostřednictvím elektronické pošty. „Na bočním panelu se můžete dozvědět více o tom, kdo je osoba, se kterou spolupracujete, v jakém týmu je a zda jste s ní dříve komunikovali.“ uvádí Google.

Panel s kontakty

Dle Googlu bude nová ikona Kontakty umístěna pod stávající ikonou Úkoly. Pokud na ni klepnete v při otevřeném e-mailu, zobrazí se v postranním panelu kontaktní informace a souhrn předchozích e-mailových konverzací.

Uživatel tak například získá přehled o pracovní pozici odesílatele zprávy či jeho telefonní číslo. Pomocí tlačítka si může daného člověka okamžitě uložit do svého adresáře. Vedle elektronické pošty bude mít také možnost zahájit chat nebo videohovor.

Tato funkce rozšiřuje informace, které bylo dosud možné zobrazit umístěním ukazatele myši nad jméno osoby. U velkých týmů se v sekci Kontakty na bočním panelu také zobrazí, v jakém je odesílatel týmu, koho řídí či kde sedí.

Základem jsou vyplněná data

Cílem novinky je usnadnit spolupráci při práci na projektech. „Doufáme, že tato funkce usnadní spolupráci a propojení s klíčovými lidmi zúčastněných stran,“ uvádí Google v příspěvku na svém blogu věnovaném službě Workspace.



Panel s informacemi o kontaktech

Pochopitelně k tomu, aby vše fungovalo tak, jak je popsáno výše, je nezbytné vyplnění informací o uživatelích a firemní infrastruktuře. Správci Workspace mohou tato data zadat na několika místech:

V sekci Uživatelé administrátorské konzole

V rámci Google Cloud Directory Sync

V Admin SDK

Kontakty v bočním panelu Gmailu by měly být k dispozici všem uživatelům Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard a Enterprise Plus, jakož i G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education a Nonprofits během příštích několika týdnů.