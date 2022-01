V Evropě sílí odpor vůči Google Analytics. O zákazu diskutují Rakušané i Nizozemci

Analytický nástroj Google Analytics, který provozovatelům webů umožňuje získávat nejrůznější statistické údaje o svých návštěvnících, v Evropě čelí vlně kritiky. Rakouský úřad na ochranu osobních údajů minulý týden rozhodl, že fungování Google Analytics je v rozporu s GDPR a podobně se o pár hodin později vyjádřil i nizozemský úřad.

Ten doslova uvedl, ať provozovatelé webů nástroj nepoužívají, protože Google Analytics bude zřejmě brzy zakázán. Sdělil to ve svých aktualizovaných doporučeních, ve kterých odkazuje právě na rozhodnutí svého rakouského protějšku. Protože nařízení o GDPR je pro celou Evropskou unii jednotné, rozhodnutí jednoho úřadu do jisté míry vytváří precedent pro celou sedmadvacítku.

Nizozemský úřad nicméně dodává, že sám vyšetřuje dvě stížnosti na fungování Google Analytics. I podle tohoto výsledku rozhodne, zda používání nástroje v zemi zakáže, nebo ne.

Jak to celé začalo

Diskuze o legálnosti Google Analytics se spustila už v roce 2020. Tehdy si nejmenovaný uživatel, jenž navštívil rakouskou stránku věnující se zdravotnictví, stěžoval, že data o jeho návštěvě byla skrze analytický nástroj odeslána Googlu, který tak o něm získal informace, které si uživatel americkému gigantovi nepřál předat. Osoba proto podala oficiální námitku skrze nahlašovací systém rakouského úřadu na ochranu osobních údajů.

Celé vyšetřování se později trochu zkomplikovalo, když web, který byl předmětem sporu a Google Analytics využíval, byl přepsán německé společnosti se sídlem v Mnichově. Rakouský úřad informoval, že nemůže nařídit zavření webu, ale může alespoň posoudit jeho chování. A tak nyní rozhodl, že použití Google Analytics skutečně nelegální bylo, protože Google s daty operoval v rozporu s GDPR.

Podle úřadu i IP adresy, cookies, reklamní identifikátory apod. spadají pod evropskou legislativou, lze je považovat za osobní údaje. Někdo šikovnější je může použít společně s dalšími údaji ke složení identifikačního obrazu o uživateli. Takže když doputovaly k Googlu sídlícímu v USA, nebylo to v pořádku, subjekt už není evropský. Slovo evropský je podstatné, úřad konstatuje, že existuje reálná obava, že americké zpravodajské služby mají přístup k datum amerických firem.

„Nelze vyloučit, že tyto zpravodajské služby již shromáždily informace, s jejichž pomocí lze údaje zde předávané zpětně vysledovat k osobě stěžovatele,“ uvádí úřad. Uznal, že Google jakousi ochranu dat uživatelů má, ale podle jeho názoru nedostatečnou.

Celoplošný zákaz? Hrozí, ale spíš nenastane

Když to shrneme, Googlu by možná chování Google Analytics prošlo, kdyby data, která skrze nástroj získá, měla celou dobu vysokou ochranu požadovanou GDPR. Jenže tu nemají, navíc není příliš transparentní v tom, kam až mohou doputovat, proto skutečně může dojít až na úvahy o zákazu celoplošnějšího rázu.

Rakousko ve vyšetřování pokračuje, zatím neprozkoumalo celé fungování nástroje, pouze aspekty, na které mířila stížnost. O jeho současné rozhodnutí už se ale zajímá i Německo skrze web, kterým to celé začalo, nemluvě o Nizozemsku zmíněném na začátku textu.

Ovšem není pravděpodobné, že by Google Analytics v Evropě skončil. Pokud by byl vyhodnocen jako nelegální, Google by pravděpodobně jeho fungování upravil v souladu s GDPR.

Zdroj: Kirates, Autoriteit Persoonsgegevens, DSB