V Estonsku si můžete ve státním lese legálně uříznout vánoční stromek. Zaplatíte za něj v aplikaci

S blížícími se Vánoci většina lidí řeší, kde vzít stromeček. A pokud nechcete umělý, můžete zamířit do obchodu a koupit si již nařezaný živý. V Estonsku na to jdou ale ještě jinak – stromek můžete zaplatit skrze aplikaci a pak si ho jít sami uříznout do lesa.

Přes aplikaci od RMK, což je státní podnik obhospodařující lesy, si můžete zakoupit vánoční stromek. Princip přitom nemůže být jednodušší – přímo v ní si vyberete, jak vysoký stromek chcete a zaplatíte. Na výběr jsou přitom jak malé, do jednoho metru, tak i velké s výškou až pět metrů. Objednat si můžete i vyšší, to je ale už nutné zaplatit převodem na účet a ne v rámci aplikace zavoláním na zadané číslo. Běžný stromek s výškou okolo 1,5 metru přitom přijde na pouhých 8 eur (cca 200 Kč).



Stačí si vybrat požadovanou výšku stromku, zaplatit a zamířit do lesa. (Foto: Adam Rang)

Jakmile máte uhrazeno, můžete se sami vydat do lesa a pátrat po stromku, který se vám zrovna líbí. V aplikaci si totiž nekupujete žádný konkrétní, pouze právo si nějaký pokácet. To přitom můžete učinit ve státních lesích. V aplikaci je máte všechny jednoduše vyznačené včetně oblastí, kde je kácení zakázáno. Jsou zde vyznačeny i oblasti soukromých lesů, kde k akci potřebujete souhlas majitele.

Tato služba zde funguje již od roku 2008 a má povzbudit obyvatele, aby strávili více času v přírodě.

Víte, že i vánoční světýlka mohou být chytrá?

Zdroj: Adam Rang, Medium