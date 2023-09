V Edgi si dvě stránky najednou prohlédnete také pod sebou. Zatím v kanále Canary

Microsoft Edge se časem nafoukl, až výrobce nedávno oznámil, že odstraní některé funkce. Zejména ty, které se samotným surfováním příliš nesouvisí. Jde o řešitele rovnic nebo generátor citací. Současně vylepšuje funkce, které s prohlížením bezprostředně souvisí. Na řadu přišel režim rozdělené obrazovky.

Díky němu můžete najednou sledovat dvě webové stránky v jednom okně. Aktivujete ho tlačítkem na navigační liště, případně klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+2 . Tlačítko je na liště ve výchozím stavu přidané.

Dosud režim rozdělené obrazovky fungoval tak, že okno rozpůlil vertikální oddělovač. Weby bývají často uzpůsobeny právě formátu na výšku. Kdybyste nicméně občas potřebovali horizontální zobrazení, tak to už prohlížeč nabízí také. Zatím se to týká rané vývojové verze Canary. Pokud půjde vše dobře, tak se funkce do stabilní větve za čas dostane.



Edge Canary přidává režim prohlížení dvou stránek pod sebou

Záležet bude i na zpětné vazbě – některé experimenty končí v zapomnění. Před pár měsíci Redmondští podobně testovali příkaz pro výměnu pozice levé stránky za pravou. Dnes ho najdete ve stabilním Edgi, který tak zvládne flexibilně reagovat na aktuální prohlížecí situace v režimu rozdělené obrazovky.

via Leopeva64 / X