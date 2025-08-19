V Číně vyrobili Mini SSD. Je o trochu větší než microSD karta, ale mnohonásobně rychlejší

Čínská společnost Biwin vyrábí malé přenosné úložiště, které má najít uplatnění tam, kde microSD karty jsou pomalé a kde SSD formátu M.2 2230 jsou zase příliš velká. Tzv. Mini SSD tak cílí zejména na herní handheldy a prvním takovým bude minipočítač GPD Win 5.
Mini SSD měří 17 × 15 × 1,4 mm, microSD mají 15 × 11 × 1 mm. Připojuje se skrz dvě linky PCIe 4.0 a protokol NVMe 1.4, tudíž dosahuje sekvenčních rychlostí až 3700 MB/s při čtení a 3400 MB/s při zápisu. Vyrábí se v kapacitách 512 GB, 1 TB a 2 TB a výrobce použil odolnější čipy typu TLC.
Karty používají SLC cache a mají typické funkce pro velká SSD, tedy dynamic wear leveling, trim a garbage collection, které se starají o rovnoměrné zatížení buněk. Jsou také mechanicky odolné, mají vydržet pád ze tří metrů a s certifikací IP68 jim nevadí ani voda či prach. Do zařízení se zasouvají pomocí šuplíčku podobných těm pro SIM nebo microSD karty.
Na ukázce od GPD však prototyp nedosahoval maximálních teoretických rychlostí, naměřili „jen“ 1600 MB/s při čtení a 1200 MB/s při zápisu. To je ale pořád násobně víc než u microSD karet. U nich sice vývoj také probíhá, ale vázne komerční nasazení.
Nejrychlejší běžně dostupné karty využívají rozhraní UHS-II s rychlostí 312 MB/s. Existují už i novější specifikace UHS-III nebo nejnovější SD Express. A právě ta v nejlepší možné variantě rovněž může využívat dvě linky PCIe 4.0 s propustností skoro 4000 MB/s. Jenže je nikdo nevyrábí. microSD Express našly první praktické uplatnění až letos v konzoli Nintendo Switch 2, které ale používá nejočesanější rozhraní s jednou linkou PCIe 3.1 a propustností 985 MB/s.
Přesto nejspíš Switch bude tím, kdo nakopne rychlejší adopci microSD Express. Pořád totiž jde o standardizovaný formát a výrobci karet budou chtít připravovat příslušenství pro úspěšnou konzoli. A když budou karty, začnou vznikat i čtečky a další kompatibilní zařízení. Mini SSD je na druhou stranu proprietární formát spravovaný jedním výrobcem a bez jeho otevření se těžko uplatní.