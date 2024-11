V českých ulicích je už přes 10 000 výdejních automatů. Vedou Z-Boxy a AlzaBoxy

V Česku by v příštím roce mělo přibýt dalších 700 AlzaBoxů, uvádí Alza pro ČTK. Největší tuzemský e-shop se tak přiblíží hranici tří tisíc samoobslužných automatů. Tu zatím protnula jen Zásilkovka, která má v ulicích, obchodních centrech a jiných veřejně dostupných budovách již 4999 Z-Boxů.

Významně rostou také sítě jiných společností. Velké plány má DPD, které chce mít v příštím roce 1400 Pickup Boxů. GLS by jich chtělo ještě letos provozovat 1000 automatů. Takto širokou distribuci už mají také Parcelboxy od PPL a Penguin Boxy.

One Boxy měří kvalitu ovzduší

Rychlé tempo však nasadilo také Allegro. To letos v létě začalo testovat první One Boxy a v tuto chvíli jich provozuje přes 400. Oproti konkurenci mají i jinou úlohu než sloužit pro distribuci balíků. Stejně jako v mateřském Polsku do nich Allegro integrovalo senzory pro měření kvality ovzduší, konkrétně objemu prachových částic PM2,5 a PM10. Data jsou veřejně dostupná na webu.