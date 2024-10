V Česku se usazují první čipové firmy z Tchaj-wanu. Zajímá je Škoda, Onsemi nebo nové polovodičové centrum

V Brně začalo minulý týden oficiálně fungovat již dříve oznámené centrum pro návrh pokročilých čipů, které díky penězům od tchajwanské vlády rozjely VUT, Masarykova univerzita a ČVUT. To do Česka přilákalo i první tchajwanské polovodičové společnosti, které zde plánují rozjet výzkum a vývoj a zároveň odtud navázat byznysové vztahy v Evropě. Pomohly i dobré politické vztahy a to, že si Tchaj-wan zvolil Česko jako základnu pro partnery výrobce čipů TSMC pro stavbu továrny za 10 miliard eur v sousedních Drážďanech.

Podle informací e15 je pro Tchajwance dalším lákadlem výroba čipů americké společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Ta se na Moravě chystá díky investici dvou miliard dolarů zavést komplexní výrobu čipů na bázi polovodiče karbid křemíku, což má zásobovat zejména automobilový průmysl včetně elektromobilů. Německý koncern Volkswagen už potvrdil, že čipy z rozšířené továrny v Rožnově bude odebírat. Za investici Onsemi lobbovala i Škoda Auto spadající pod VW, která chce mít klíčového dodavatele co nejblíže. Škoda také nově vstoupila do Národního polovodičového klastru, který je hlavním hybatelem českých čipových aktivit.