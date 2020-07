V Česku máme první síť 5G. K čemu je a jak to bude s budováním 5G dál? [rozhovor]

Jan Hruška

Od roku 2018 vede v O2 divizi Technology, do níž spadá kompletní provoz IT a sítí, technologická podpora zákazníků a nově také fixní i mobilní produktový vývoj. Ve společnosti O2 působí na různých pozicích od roku 2004. Do roku 2018 byl marketingovým ředitelem pro fixní produkty a ICT. Předtím působil například jako ředitel pro distribuční strategii, plánování a reporting nebo jako manažer e-shopu. Před nástupem do O2 pracoval v letech 1997–2006 jako konzultant ve společnosti Anima Praha. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově.