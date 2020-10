V Británii kvůli chybě vynechali ze statistik 16 tisíc pozitivních na koronavir. Na vině je Excel

Ve Velké Británii aktuálně „ztratili“ na 16 tisíc pozitivních testů na koronavirus. Může za to přitom vlastnost Excelu, který nedokáže zpracovat příliš velké soubory. V důsledku chyby mohlo uniknout až 50 tisíc potenciálně nakažených.

Vládní agentura PHE (Public Health England) je zodpovědná za sdružování dat o teste z veřejných a soukromých laboratoří a za to, že lidé testovaní vícekrát, budou do statistik počítáni pouze jednou. Veškerá data, jak se zdá, se ukládají do centrální databáze uložené v CSV souboru. Ten sám o sobě nemá žádná omezení co do velikosti, dále ale dochází ke zpracování uvnitř Excelu, jak informuje The Guardian.

Právě Excel má být „zodpovědný“ za to, že došlo k vynechání 15 841 pozitivních testů z oficiálních čísel. Software má totiž limit na počet řádků, který je přibližně milion, a jakmile dojde k překročení, následující hodnoty ignoruje. Data tak sice byla zaznamenána do CSV souboru a nakažení byli i svém stavu informování, dále ale nebylo s touto informací dále nakládáno. Při následném trasování se tak dle odhadů vynechalo přibližně 50 tisíc potenciálně pozitivních kontaktů, kteří o případném riziku nemuseli vědět a nezůstali v izolaci či nebyly provedeny testy.

Nejedná se přitom zdaleka o první a ani jedinou chybu, která vznikla v důsledku omezení Excelu. Kvůli tomuto programu se dokonce přejmenovávaly i geny – tabulkový procesor totiž jejich názvy chybně interpretoval jako kalendářní data.