V betaverzi macOS je zmínka o chystaných počítačích iMac

Apple už přestal prodávat iMac Pro, takže se předpokládá, že tuto řadu ukončí nebo chystá novou generaci postavenou již na vlastních čipech s instrukční sadou Arm. Co už je ale nyní jisté, že Apple připravuje novou generaci klasických iMaců.

Dle informací webu 9to5Mac se totiž v nejnovější betaverzi macOS Big Sur 11.3 beta 5 objevily identifikátory pro doposud neuvedené modely iMac21,1 a iMac21,2 s kódovým označením J456 a J457.

Podobně jako v minulosti se očekává, že půjde o 21,5palcový a 27palcový model počítače v monitoru, tentokrát ale dojde k většímu redesignu díky použití čipů od Applu.

Podle spekulací by měl Apple použít plochý tenký design, který dá novým iMacům podobu obřích iPadů na podstavci. Jak je známo, design Applu je o jednoduchosti, takže by to mohlo být poměrně reálné.

Kdy se nových modelů iMaců dočkáme, zatím není jasné, ale dle odhadů by to mělo být ještě tento rok.

Steam na MacBooku Air M1