V Alze už jde nakoupit na dvě kliknutí. Produkt se rovnou pošle do oblíbeného AlzaBoxu

Alza na web a do červnových aktualizací mobilních aplikací přidala nové tlačítko „Do AlzaBoxu“ pro rychlý nákup. Zboží se ani nepřidá do košíku. Prvním kliknutím se rovnou připraví objednávka s výběrem oblíbeného boxu a platební metody (obojí je možné změnit). Druhý klik už vede přímo do platební brány.

U normálních objednávek je třeba takových kliknutí osm, ale zase je přitom nákup více pod kontrolou. Můžete do košíku najednou přidat více položek, vybrat si alternativní dopravu apod.

Zrychlený nákup tak má smysl jen tehdy, když si platíte AlzaPlus+, takže neřešíte cenu dopravy do boxu a můžete takto bez dlouhého uvažování nakupovat i jednotlivé drobné předměty.

Nové tlačítko pro zrychlený nákup

Síť AlzaBoxů se mimochodem stále rychle rozšiřuje. Ještě v lednu jich bylo 1800, teď už v ulicích najdeme 2600 automatů s mimozemšťanem.