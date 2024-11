V 96 letech zemřel Thomas Eugene Kurtz, jeden z autorů programovacího jazyka BASIC

V úterý 12. listopadu zemřel ve věku 96 let Thomas Eugene Kurtz – spolutvůrce programovacího jazyka BASIC, který zásadně změnil svět výpočetní techniky. Kurtz společně s kolegou Johnem Kemenym vytvořili v 60. letech jazyk, jenž zpřístupnil programování široké veřejnosti, a to v době, kdy bylo programování vyhrazeno především odborníkům.

BASIC (zkratka pro „Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code“) byl navržen s jediným cílem: aby byl jednoduchý a srozumitelný i pro ty, kteří se s počítači setkali poprvé. První program v BASICu byl spuštěn 1. května 1964 a obsahoval jednoduchý příkaz: PRINT 2 + 2.

Během několika let si tento jazyk našel cestu z univerzitních učeben do prvních osobních počítačů. Právě díky BASICu se programování stalo základní dovedností mnoha lidí, včetně těch, kteří později formovali technologický průmysl.

Thomas Eugene Kurtz

Thomas Eugene Kurtz se narodil 22. února 1928 v americkém Oak Parku v době, kdy počítače byly spíše představou než realitou. Už od mládí vynikal v matematice, což ho přivedlo ke studiu na Knox College, kde v roce 1950 získal bakalářský titul. Jeho vášeň pro čísla a analytické myšlení ho pak zavedla na prestižní Princeton University, kde v roce 1956 získal pod vedením slavného Johna Tukeyho doktorát v oboru matematické statistiky.

Během svého doktorského studia se Kurtz poprvé setkal s výpočetní technikou. Konkrétně se to stalo na letní stáži na Kalifornské univerzitě v Los Angeles v roce 1951. Tehdejší počítače byly obrovské stroje, které zabíraly celé místnosti, a Kurtze fascinovala jejich schopnost zpracovávat data. Tato zkušenost ho nasměrovala k celoživotnímu zájmu o informatiku a programování.

V roce 1956 přijal Kurtz nabídku Johna Kemenyho, tehdejšího vedoucího katedry matematiky na Dartmouth College, aby nastoupil na pozici učitele statistiky. Právě na této univerzitě zahájil projekt, který později zásadně změnil přístup ke vzdělávání. Společně s Kemenym věřil, že by počítače měly být dostupné všem studentům bez ohledu na jejich obor – stejně jako knihy v univerzitní knihovně.

V letech 1963 až 1964 Kurtz a Kemeny vyvinuli Dartmouth Time-Sharing System (DTSS), který umožnil sdílet výpočetní kapacitu jednoho počítače více uživatelům současně. Studenti mohli psát programy na dálku pomocí terminálů, což byl krok, který předcházel dnešnímu konceptu cloudových služeb.

Programovací jazyk BASIC

Společně s tím vznikl i programovací jazyk BASIC, určený pro úplné začátečníky. Jeho jednoduchost (první verze nabízela jen patnáct příkazů) a snadná srozumitelnost otevřela dveře k programování nejen studentům technických oborů, ale i humanitních věd.

Popularita nového programovacího jazyka rychle rostla. V 70. a 80. letech byl BASIC implementován na téměř všech osobních počítačích té doby, díky čemuž se z něj stala vstupní brána do světa informatiky pro celé generace uživatelů. Dokonce i Bill Gates a Paul Allen vytvářeli v BASICu programy pro mikropočítač Altair 8800, což odstartovalo vznik Microsoftu.

BASIC ovlivnil nejen programátory, ale také hudebníky. Například na počítačích ZX Spectrum či Commodore 64 umožnil vytvářet hudební skladby díky příkazům, které ovládaly zvukové čipy. Tato nečekaná využití ukazují, jak tento programovací jazyk inspiroval kreativitu nejen ve světě techniky.

Navzdory své popularitě se BASIC také stal terčem kritiky některých odborníků, kteří poukazovali na jeho omezení ve složitějších programech. Kurtz však tyto výtky odmítal a zdůrazňoval, že hlavním účelem BASICu je vzdělávání a zpřístupnění programování. Sám k tomu později řekl: „BASIC nebyl pro ty, kteří chtěli zasvětit život programování, ale pro ty, kteří chtěli s programováním začít.“

Celoživotní dílo

V roce 1983 Kurtz spoluzaložil firmu True BASIC, která měla za cíl nabídnout modernizovanou verzi oblíbeného programovacího jazyka. Nová verze byla obohacena o pokročilejší funkce, jako například příkazy IF...THEN...ELSE nebo DO...LOOP, a byla navržena tak, aby byla nezávislá na operačním systému.

True BASIC byl přístupný na různých platformách, včetně DOSu, macOS, Windows a Linuxu, a stal se z něj univerzální nástroj pro vzdělávání i profesionální použití. Firemní slogan „Jednoduchý. Elegantní. Silný.“ dokonale vystihoval filozofii, kterou Kurtz vnesl do svého celoživotního díla – zpřístupnit programování co nejširšímu publiku bez zbytečných překážek.

Kurtz strávil většinu své kariéry na Dartmouth College, kde mimo jiné vedl Kiewit Computation Center a pomáhal rozvíjet akademické programy v oblasti informatiky. Během svého života získal řadu ocenění, včetně prestižní ceny Computer Pioneer Award od IEEE v roce 1991 a titulu Fellow od Association for Computing Machinery (ACM) v roce 1994.

Thomas Kurtz odešel do důchodu v roce 1993, ale jeho vliv na svět informatiky zůstal nepopiratelný. Byl dvakrát ženatý a měl tři děti. Zemřel 12. listopadu 2024 ve věku 96 let v Lebanonu (USA, New Hampshire). Jeho odkaz žije dál nejen ve vzpomínkách těch, kteří se díky BASICu naučili programovat, ale také v základech moderní výpočetní techniky, kterou pomohl utvářet.

Zdroje: en.wikipedia.org, theregister.com, fudzilla.com.