Microsoft zahájil Build. Tady je výčet hlavních novinek

Dnes v 17 hodin odstartuje vývojářská konference Build, šéf Microsoftu Satya Nadella vystoupí v 17:15. Keynote můžete sledovat prostřednictvím videostreamu v chronologicky prvním postu tohoto článku (tedy úplně dole), nebo v koncentrované podobě v našem textovo-obrázkovém online přenosu.

18:00 Keynote končí

Satya se loučí. V jeho keynote toho bylo hodně, ale pořád šlo pouze o preview, základní přehled nejdůležitějších novinek. Podrobnosti Microsoft rozvede v průběhu následujících tří dní v řadě přednášek a workshopů na mybuild.microsoft.com.

17:55 Metaverse

Fenomén posledních dvou let od her po brýle Holo Lens, vzdálenou spolupráci a nespočet různých scénářů. Microsoft buduje několik platforem, které formují dříve mlhavou představu o metaversu, zapojuje existující hardware, pokročilé chytré kamery a technologie pro konferenční hovory nové generace.





Microsoft nahrazuje běžné video avatarem, který se pohybuje a mluví jako my, ale vypadá tak, jak zadáme.

17:50 Collaborative apps

Všechno to začíná v Microsoft Graph: lidé, jejich vztahy a nejrůzněší atributy. Tato data mohou spolupracovat s poštou, komunikační platformou Teams a dalšími, vše s cílem zpřístupnit data kde jsou potřeba.

Live Share in Microsoft Teams je kolaborativní platforma nové generace a Microsoft ji na Buildu pouští do veřejné betaverze.

17:45 Low-code No-code

Express design in Power Apps umožní uploadovat PDF, nebo dokonce ruční náčrtek struktury a platforma ji během pár sekund a několika úprav myší převede na základ funkční aplikace.

17:41 Project Volterra

Windows dev kit s ARM CPU a MPU, na kterém nativně běží ARM-64 Visual Studio. Potřebujete větší výkon? Zařízení je možné skládat na sebe a nevyšovat tak výkon podle potřeby.



Project Volterra bude dostupný později v průběhu roku.

17:39 Hybrid AI

Cílem je zpřístupnit schopnosti superpočítače na všech zařízeních.

17:37 Models as platforms

Jak může umělá inteligence pomoct s vývojem aplikací? Azure jako jeden z nejvýkonnějších počítačů na světě vytrénoval řadu modelů, které teď mohou vývojáři používat, jako příklad Satya uvádí model Turing na porozumění mluveného jazyka, Z-Code překládá mezi stovkou jazyků, Florence rozpoznává obraz s nevídanou přesností... Tyto a mnohé další modely jsou dostupné i vývojářům na microsoftích platformách.

17:35 Unified data

Problémem doby je komplexita dat – firmy zápasí s databázemi, analýzou dat a kontrolou, Microsoft tomu jde naproti novou sérií služeb, které představí v průběhu Buildu.

17:29 Cloud Native

Microservices mohou v cloudovém prostředí růst rychleji, než na starších tradičních platformách. Microsoft vypouští na veřejnost Azure Container Apps a Azure Kibernates Services.

17:25 App Ubiquilty

Současně s Windows 11 Microsoft přestavěl Microsoft Store a všemožn pomáhá vývojářům, aby do obchodu dostali všechny aplikace bez ohledu na to, na které platformě či za jakým účelem původně vznikly.

Nejde ale pochopitelně pouze o to dostat aplikace do obchodu, ale také o jejich monetizaci. Satya mluví o nových způsobech propagace aplikací. Užší integrace s Xbox Cloud Gaming.

17:19 Developer Flow

Microsoft Dev Box je nová platforma pro vývojáře, součást Microsoft 365, kompatibilní s Azure, zaměřený na herní vývojáře, důležitou součástí je testovací platforma, kde si vývojář ověří, jak jeho kód běží na různých zařízeních.

GitHub Copilot, umělá inteligence, která pomůže s psaním kódu. Pro studenty zdarma.

Azure je klíčová součást byznysu celé firmy. Satya mluví o Azure Arc jako o globálním počítači a vlastně se dostává i za hranice Země. Ve spolupráci s NASA se na Mezinárodní vesmírné stanici stará třeba o automatickou detekci poškození na rukavicích astronautů.

17:15 Satya Nadella na scéně!

CEO Microsoftu to bere ze široka, začíná filosofickými otázkami, zaměřuje se rozdíl v tom, co je firma schopná vyprodukovat a co planeta potřebuje, aby firma vyprodukovala.



Ředitel a CEO Microsoftu Satya Nadella



Satya své povídání rozdělí do 10 oblastí.

17:00 Akce začíná

...ale samotná keynote startuje a Satya Nadella vystoupí až ve čtvrt na šest. Zatím tedy předehra, povídání o Buildu, způsobech, jak se zapojit, jak akci sledovat, postupně se díváme na živé vstupy z Francie, Británie, Německa a dalších přidružených akcí.

16:50 Poslední výzva

...a za pár minut jdeme na věc!

16:30 Čeština na keynote

Letošní Build je online-only, takže úvodní keynote je s největší pravděpodobností předtočená, ale o to pečlivěji bude připravená. Má jen 45 minut, takže by to mělo být svižné a našlapané. A ještě jedno pozitivum vidím. Podle profilu akce na webu mybuild.microsoft.com by měla mít české titulky a dokonce českou audio stopu. Nechme se překvapit, co to bude znamenat v praxi.

16:10 Co dnes čekat

Než se pustíme do spekulací, pojďme si ujasnit, co je a není Build. Primárně je to konference zaměřená na Windows, Office, Azure a vývojáře, kteří s těmito platformami pracují. Takže spíše než nový hardware ve světle reflektorů, očekávejte novinky v oblasti softwaru, cloudu, nové nástroje pro vývoj aplikací…

15:50 Keynote pro všechny, zbytek pro registrované

Zatímco na keynote se může podívat kdokoliv, přednášky a workshopy, které budou následovat v dalších dvou dnech, jsou jen pro registrované. Program pro zbytek úterý, středu a čtvrtek najdete zde.

15:30 Přímý přenos z keynote