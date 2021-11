Uživatelka TikToku omylem spolkla sluchátko Apple AirPods. Během průchodu neztratilo signál

Bezdrátová sluchátka Apple Airpods jsou stále rozšířenější, menší a vydrží déle na baterii. Lze tak pozorovat, že je lidé mají na uších stále delší dobu, což s sebou přináší nová nebezpečí. Před dvěma lety jsme tu měli zprávu o mladíkovi, který spolkl jedno sluchátko AirPods během spánku a nyní se uživatelce TikToku s přezdívkou iamcarliiib podařilo rovněž něco podobného.

Zmíněná majitelka AirPodů totiž sluchátka spolkla v bdělém stavu, avšak neúmyslně, když si v ten samý čas brala léky proti bolesti (ibuprofen). V jedné ruce měla lék a ve druhé jedno sluchátko a ve zmatku zkrátka zvolila špatnou ruku. Hodila do úst, zapila vodou a spolkla. Po chvilce bolestí, když se ještě napila, si uvědomila, že si ibuprofen nevzala a snažila se nuceně sluchátko vyzvracet, ale to bohužel nepomohlo.

Ještě než vyrazila na rentgen, který potvrdil sluchátko v trávicím traktu, posílala zvukové zprávy svému příteli a slyšela, jak ji z břicha vychází zvuk a zároveň se z mikrofonu právě spolknutého sluchátka ozývají podivné bublající zvuky. Po celou dobu bylo sluchátko totiž připojené k iPhonu, takže částečně fungoval nejen mikrofon, ale i reproduktor. Nakonec ale vše dobře dopadlo – sluchátko vyšlo ven druhým otvorem.

Rozhodně jde ale o velmi nebezpečnou situaci – kyseliny v žaludku jsou poměrně agresivní a pokud by stihly nějakým způsobem narušit plast a došlo by k odhalení baterie, mohlo by to znamenat velmi rychlou smrt.

Dejte si proto pozor, pokud sluchátka AirPods nebo podobně malinké modely nosíte často na uších – neusínejte s nimi a nejlépe s nimi nemanipulujte, když jste třeba rozespalí, nemocní a zároveň si u toho ještě ze stejného stolku berete prášky a podobně.