Uživatelé narážejí na problémy s instalací kumulativní květnové záplaty pro Windows 10

12. května bylo druhé úterý v měsíci neboli takzvaný „Patch Tuesday“ – den, kdy Microsoft vypouští do světa aktualizace svých produktů. Tentokrát je součástí i kumulativní záplata KB4556799, určená pro Windows 10 v sestavení 1903 a 1909.

Uvedená aktualizace má vylepšovat zabezpečení prohlížečů Internet Explorer a Edge, kancelářského balíku Office i samotného systému. Server Windows Report již ve středu upozornil na skutečnost, že uvedený balíček nejde některým uživatelům nainstalovat.

Problémy s instalací

Potíže hlásí uživatelé například na fóru komunitní podpory, kde jeden z dotčených vypsal chybovou hlášku s číslem chyby 0x800f081f a upozorněním, že „Zdrojové soubory nelze nalézt“ („The source files could not be found“). Stejné potíže pak potvrdilo bezmála 50 dalších uživatelů, nicméně aktuálně není známa příčina ani možné řešení.

Obecně lze při problémech s instalacemi aktualizací doporučit následující kroky:

Zkusit spustit aplikaci Pomocník s aktualizací Windows .

. Zastavit přes Správce úloh službu Windows Update .

službu . Vymazat všechny soubory ve složce c:\Windows\SoftwareDistribution\Download\ .

. Restartovat službu Windows Update.

K výše uvedené chybě dochází při instalaci záplaty KB4556799 přes Windows Update. Kromě toho je možné zkusit příslušný balíček stáhnout a nainstalovat ručně z Katalogu služby Microsoft Update – v takovém případě je nutné zvolit instalátor podle verze operačního systému.