Užitečná drobnost. Ve Wordu je konečně možné vkládat neformátovaný text pomocí klávesové zkratky

Před týdnem psal kolega Petr Urban o tom, že textový editor Microsoft Word neumí vkládat neformátovaný text zkratkou s tím, že tuto funkci nově nabízí balík nástrojů PowerToys 0.68. Nyní to vypadá, jako by v Redmondu vyslyšeli jeho kritiku – oficiální účet Microsoft 365 Insider totiž ve čtvrtek 9. března informoval na sociální síti Twitter o zásadní novince v tomto směru.

„Kopírujte a vkládejte text bez zbytečného formátování!“ stojí v příspěvku. „Díky nové klávesové zkratce Vložit pouze text, která je k dispozici v aplikacích Word pro Windows a Word pro Mac, můžete ušetřit čas a námahu tím, že již nebudete muset ručně odstraňovat původní formátování.“

Vkládání prostého textu

Na blogu Microsoft 365 Insider pak novinku prezentuje Ali Forelli – produktová manažerka týmu, který pracuje na funkcích zpřístupnění. „S radostí vám oznamuji, že ve Wordu pro Windows a Wordu pro Mac je k dispozici zkratka Vložit pouze text!“ avizuje v úvodu.

„Nebylo by skvělé, kdybyste mohli zkopírovat a vložit text z webové stránky do dokumentu a vypadalo by to dobře? Představte si, že byste nemuseli ručně odstraňovat zdrojové formátování, jako je velikost písma, typ nebo barva pozadí.“ vysvětluje Forelli hlavní benefity vkládání textu bez formátování.

Dobrou zprávou je, že Microsoft v tomto směru znovu nevymýšlel kolo a jako klávesovou zkratku pro vložení prostého textu zvolil kombinaci Ctrl + Shift + V (na MacOS Cmd + Shift + V). Tu mohou uživatelé znát z celé řady dalších aplikací, jako je Gmail, Slack, Chrome, MS Teams či webová verze Wordu.

Pro méně zkušené uživatele přidala Forelli i stručný návod k použití a krátké instruktážní video.

Vyberte oblast textu z aktuálního dokumentu nebo z jiného dokumentu. V dokumentu aplikace Word umístěte kurzor na místo, kde se má text zobrazit. Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + V (Cmd + Shift + V v systému MacOS). Všimněte si, že vložený obsah odpovídá formátování okolního textu, místo toho, aby byla zachována jeho původní velikost písma, barva atd.

Nutno podotknout, že Word již docela dlouho umožňuje odstranit formátování z čehokoli, co uživatel vložil, dodatečně pomocí malé lišty, která se objeví a dá mu možnost zachovat původní formátování, přizpůsobit formátování dokumentu nebo použít prostý text. Provedení ale tak trochu připomínalo drbání levého ucha pravou rukou – fungovalo to, ale nebylo to úplně praktické.