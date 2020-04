Už žádné krvavé filmy pro děti. Netflix dal rodičům nové možnosti, jak mohou ochránit své potomky

S celou sérii nových funkcí určených pro rodičovskou kontrolu přišel tento týden Netflix. Matky a otcové konečně dostanou možnost filtrovat, jaký obsah jejich ratolesti vidí. Nově bude možné i jednotlivé tituly zcela odstranit, aby se k nim děti nedostaly.

Novinka se týká jak běžného Netflixu, který používáme všichni, tak speciálně upraveného Netflixu pro děti. V obou variantách bude nově k dispozici filtr založený na ratingu, tedy zařazení do jedné z pěti kategorií podle míry explicitně zobrazeného násilí, sexuálních scén a hrubého jazyka. Rodiče tak budou moci například nastavit, že na profilu, který používají jejich děti, se budou ukazovat pouze díla s ratingem G a PG.

Rovněž dostanou možnost specifické filmy a seriály z profilu zcela vymazat, aby se k nim děti nedostaly. Takové tituly nebudou vůbec k dohledání. V dětských profilech je také nově možné vypnout automatické přehrávání či si zobrazit historii zhlédnutých pořadů. A nakonec Netflix přišel s funkcí zamknutí profilů na PIN kód, což ocení nejen rodiče, ale kdokoliv, kdo chce svůj Netflix ochránit řekněme před otravnými spolubydlícími.

Netflix je v současnosti jedním z největších poskytovatelů audiovizuálního obsahu pro děti. Jak informoval server The New York Times, přes 60 procent všech předplatitelů sleduje především rodinný a dětský obsah. Netflix se proto do dětských a mládežnických pořadů snaží více investovat a tyto snahy ještě zintenzivnil s příchodem Disney+.

Nové rodičovské funkce najdete pod záložkou „Account“ v sekci „Profile & Parental controls“.