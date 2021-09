Už to nebudou rozmazávat… Nejnovější vysavače Roomba se umí vyhnout výkalům domácích mazlíčků. I kabelům

Robotické vysavače prošly v uplynulých letech překotným vývojem, během kterého se proměnily z hloupých puků, odrážejících se od stěn, ve vysloveně chytrá zařízení. Výrobci přidávají další a další funkce, díky nimž se tyto stroje stávají stále praktičtějšími pomocníky. Jedním z tahounů vývoje je americká firma iRobot, která prakticky s každým novým modelem přidává další vychytávky.

Aktuální novinky nesou označení iRobot Roomba j7 a j7+ a jejich největším přínosem je schopnost rozpoznávat překážky na podlaze. Tedy abychom byli přesní: pokročilejší robotické vysavače vybavené lidarem jsou schopné si vytvořit velmi podrobnou mapu domácnosti, včetně veškerého nábytku. Nepoznají ale věci, jako jsou ponožky, kabely či výkaly domácích mazlíčků.

Nebudou to rozmazávat

Jednou z výhod chytrých vysavačů je možnost naplánování automatického úklidu. Stroj se spustí v určený čas, uklidí dům nebo byt a poté se vrátí na nabíječku. Majitel se díky tomu vrací do uklizeného domova. Pokud se však v domácnosti pohybuje zvíře, může se mu stát „nehoda“ – vysavače však nejsou schopné rozeznat výkaly a patrně nemusíme podrobněji popisovat, co se následně stane.

Ani nejnovější Roomby po vašich domácích mazlíčcích neuklidí. Díky kameře, umístěné v přední části, a umělé inteligenci jsou ale schopné detekovat objekt na podlaze a vyhnout se mu. Kromě výkalů je robot schopen rozeznávat hračky, oblečení a další nepořádek, ale také kabely, jež bývají pro tato zařízení těžkým oříškem.

Funguje to jednoduše: robot pošle fotografie objektů, pořízených přední kamerou, do aplikace iRobot. Majitelé následně budou moci robotovi nařídit, aby uklízel kolem objektu, nebo se mu zcela vyhnul. Budou mít také možnost poskytnout zpětnou vazbu, jak by měl robot v budoucnu s podobnými objekty zacházet.

Z hlediska provedení vsadil iRobot na klasický kruhový tvar, černou barvu a jeden postranní kartáček, situovaný vpravo ve směru jízdy. Zatímco v balení modelu j7 najdete klasickou nabíjecí stanici, verze j7+ přidává navíc automatické vysypávání sesbíraných nečistot do sáčku v základně.

Nová aplikace

Další novinkou je aktualizace aplikace iRobot Genius 3.0. V loňském roce výrobce představil platformu Genius Home Intelligence jako způsob, jak rozšířit funkce využívající umělou inteligenci napříč celou sadou svých produktů.

To obnášelo vymezení „čistých zón“ pro bodové čištění, oblastí, kde se nesmí uklízet, personalizované plány úklidu a sezónní doporučení pro úklid v období línání domácích mazlíčků a alergií. Tentokrát jsou aktualizace mnohem praktičtější a řeší mnoho věcí, které jsou na robotických vysavačích nejvíce frustrující.

Jednou z novinek je geofencing. Technicky ho bylo možné využívat už dříve pomocí automatizační aplikace IFTTT, ale nyní lze vše nastavit přímo v aplikaci. Můžete například určit, že jakmile telefon opustí vymezenou oblast, spustí se úklid. Stejně tak se úklid zastaví, když se vrátíte.

Dostáváme se k dostupnosti a ceně. Základní model Roomba j7 stojí 649 dolarů, tedy v přepočtu asi 13 920 Kč. Verze j7+ s automatickým vysypáváním odpadků přijde na 849 dolarů, tj. cca 18 210 Kč. Model j7+ je již k dispozici na webových stránkách společnosti iRobot v USA a Kanadě. Od 12. září by se měl objevit v předprodeji u maloobchodních prodejců.