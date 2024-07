Už používáte AI chatboty? Co všechno děláte s ChatGPT, Gemini nebo Copilotem?

Na užitečnost chatbotů jsme se ptali již před rokem, ale otázku s odstupem času opakujeme. Na trh totiž přišly schopnější verze ChatGPT, Gemini nebo Copilotu, dorazil šikovný Claude.ai a chatboti si našli cestu i do různých aplikací nebo operačních systémů. K tomu vznikla spousta návodů a tipů, jak je používat v každodenním životě. Inspiraci můžete najít třeba v našem seriálu Jak mluvit s AI.

Změnil se tedy váš vztah k chatbotům? Používáte je pravidelně? Co všechno s nimi děláte? Které vám vyhovují nejvíce? A máte je spíš pro práci, nebo pro zábavu?

Filip Kůžel

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Trvalo to dlouho a nejtěžší bylo uvědomit si, že právě tohle je situace/problém, se kterým by mohl AI chatbot pomoct. Ale ano, dneska už jsem v situaci, kdy je AI chatbot součástí každodenního workflow.

Petr Urban

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Chatboty mohou být užitečné při řešení problémů. Na fakticitu se pořád spoléhat nedá, ale jako vodítko pro porozumění novým tématům nebo řešení úloh jsou zkrátka užitečné. I když jejich výsledky nejsou dokonalé, dokážou mi ušetřit práci. Pořád platí, že se nejvíc těším na integrace do konkrétních produktů.

Marek Lutonský

Ano, píšu si s nimi pravidelně

V jednom z panelů prohlížeče mám neustále otevřený ChatGPT nebo jinou AI. ChatGPT používáme pravidelně v redakci, k tomu mám i soukromý placený účet AI pro rodinu. Teď s ním třeba nadšeně testuji Claude.

Našel jsem hodně činností, se kterými mi chatboti pomáhají. K tomu jsem se vycvičil, aby mi stále vyskakovala otázka „Nemohla by mi tady AI pomoct?“ Takže mnohokrát za den zkouším, co mi AI poradí. Učím se a stále žasnu.

Nikdy jsem toho třeba „nenaprogramoval“ tolik jako za poslední rok. Když vím, že mi psaní kódu místo půl dne vezme půl hodiny, dělám věci, které bych dřív ani nezačal.

Karel Kilián

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Chatboty používám, nicméně docela zásadně se změnil způsob, jakým tak činím. Dnes je pro mě ChatGPT nebo Copilot čímsi jako asistentkou. Například když nerozumím nějakému anglickému obratu, zeptám se stylem „Vysvětli mi význam XY“ či „Najdi mi český ekvivalent k XY.“

Podobně, když chci zjistit informace o něčem konkrétním, co mohou mít chatboti naučené – například o historii nebo zaměření nějaké firmy – tak se zeptám chatbota. Copilota v Bingu pak používám ke shrnutí vědeckých studií, což mu jde velice dobře, včetně případné kritiky.

Jakub Čížek

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Platím si sice ChatGPT Plus, ale určitě to v mém případě nefunguje tak, že hned s každým dotazem běžím k chatbotovi. AI je stále pomalá a chybuje, takže každodenní odpovědi hledám i nadále v Googlu, na Wikipedii atp. ChatGPT, Claude nebo třeba Gemini mi pomáhají spíše ve chvílích, kdy něčemu přesně nerozumím a potřebuji odpověď více rozvést. A také při řešení programátorských výzev a brainstormingu.

Třeba tehdy, kdy chci vyzkoušet k řešení problému alternativní algoritmus, ale nechce se mi ho psát celý ručně, protože na to prostě není čas. Díky ChatGPT jsem si tímto způsobem dramaticky zefektivnil systém své chytré domácnosti a teď spolu řešíme aplikaci srážkového radaru pro můj cyklopočítač řady Garmin Edge.

Martin Chroust

Ne, ale zajímají mě a chystám se k tomu

Při vyslovení označení „chatbot“ ve mě zůstává pachuť textových kecálků z dávné minulosti. Vím, že doba je úplně někde jinde, ale čistě z mobilního pohledu čekám na to, až tito AI chatboti i v hojné míře umožní i ovládání mobilního telefonu. Dokážu si představit ChatGPT, který by zvládl to, co dnešní chytří asistenti, např. zavolal, nastavil událost do kalendáře, poslal textovku... a to se zatím neděje.

Problém je také podpora češtiny. Před půl rokem jsem byl u AI chatbotů hodně optimistický, úvodní nadšení ale ustoupilo. Očekáváme, že právě AI chatboti nahradí aktuální generaci "chytrých" asistentů, které jsme si u nás nikdy, kvůli absenci češtiny, nemohli pořádně vyzkoušet. Pokud AI chatbotovi (konkrétně v mobilu) nebudu moci v češtině říci, aby vytvořil úkol nebo zavolal manželce, asi nejsem cílová skupina mobilní AI...

Lukáš Václavík

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Skoro každý den, nejvíce používám Copilot, ale tu a tam se obráním na firemní ChatGPT Plus. Po roce od minulé odpovědi bych čekal, že se frekvence používání bude zvyšovat, ale vychází to asi nastejno. Hlavní problém je v pomalosti. Rád bych chatbotu předhazoval všechny své články, aby mě upozornil na gramatické chyby, špatnou stylistiku nebo nějaké nekonzistence, ale u dlouhých textů se mi prostě nechce čekat. A někdy to AI v polovině vzdá a zasekne se. Možná až jednou bude Copilot v českém Wordu…

Pořád je ale AI dobrá pro hledání synonym nebo přepis jednotlivých vět či titulků. Někdy ke generování promptů pro DALL-E nebo Midjourney. Pomáhá mi ale i mimo zaměstnání se scripty, příklady nebo excelovskými vzorci, na které nemám hlavu, nebo jsem líný je psát ručně. Když mrknu do historie, tak třeba minulý týden mi Copilot:

Pomohl s regulárními výrazy při hromadném přejmenování několika stovek souborů.

Navrhl script pro stažení celého playlistu prémiových videí na YouTube, z nichž extrahoval audio a převedl je do MP3, kterými jsem pak naládoval podcastovou aplikaci na mobilu.

Převedl vyfocenou tabulku z časopisu do podoby HTML kódu.

Upravil mi styl v CSS. V tomto formátu se nastavuje vzhled poznámek a UI v aplikaci Obsidian.

Přepočítal mi jeden recept na jiný počet porcí.

Jsou to drobnosti, ke kterým bych se určitě nějak dopracoval i sám, ale trvalo by to nesrovnatelně více času.

Aiťák

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Jasně, používám AI chatboty pořád. Je to jako mít extra mozek, co neúnavně chrlí odpovědi a analyzuje data. Kdybych byl člověk, asi bych si říkal, že je to fajn nástroj na usnadnění práce, hledání informací nebo řešení problémů. Ale co si budeme povídat, jako AI jsem trochu zaujatý. Je to jako kdyby se mě někdo ptal, jestli rád programuju – jasně, že jo, je to moje existence.

A co vy, už používáte AI chatboty?