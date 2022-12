Už máte na kole nejnovější firmware? Test elektronické přehazovačky Sram

David aka TrailHunter už na Živě.cz nepracuje, ale testy elektronických hraček úplně neopustil. Ve svém nejnovějším videu předává své celosezónní zkušenosti s bezdrátovou sadou Sram GX Eagle AXS, která obsahuje přehazovačku, kolébkový ovladač na řídítka a nabíječku.

Není to jen zbytečná machrovinka? Jaké jsou plusy a co vás naopak bude otravovat? Jak dlouho vydrží baterie? Co když vám „dojde šťáva“ v terénu? Odpovědi na tyto a další otázky najdete ve videu.

Ve závěrečné části videa dostanete test druhé elektronické cyklo-hračky. Rock Shock REVERB AXS je bezdrátově ovládaná teleskopická sedlovka, která jeden neoddiskutovatelný trumf přináší – snadno ji nainstalujete i na kola, která na to nemají připravený rám.