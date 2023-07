Už jste někdy psali nebo upravili článek na Wikipedii?

Wikipedie je sedmou nejnavštěvovanější stránkou světa, silnější už jsou jen vyhledávače, YouTube a sociální sítě. I v ČR je velmi populární, má přes půl milionu obsahových stránek, 23 milionů úprav, 600 registrovaných uživatelů, ale jen 2000 aktivních, kteří alespoň jednou za měsíc provedou nějakou úpravu.

Jste mezi onou úzkou skupinou lidí, kteří tamní obsah nějak obohacují? Už jste někdy zkoušeli napsat nový článek, případně upravit/doplnit již hotový? Máte případně zkušenosti i s jiným crowdsourcingovými projekty?

Petr Urban

Ne

Kdysi ve škole jsem vypracoval novou stránku na malé místní wiki, ale do Wikipedie jako světové encyklopedie jsem zřejmě nepřispěl nikdy. Aspoň si to nepamatuji. Vybavuji si, že kolega Lukáš s tím měl špatnou zkušenost. Kdysi dávno, když na české Wikipedii chyběly základní stránky, jsem si říkal, že bych přiložil ruku k dílu. Zřejmě z lenosti jsem to neudělal a tím bych tento nudný příspěvek uzavřel.

Filip Kůžel

Ne

Wikipedii často používám, na tvorbě obsahu jsem se nijak nepodílel, tak jsem aspoň při nedávné akci přispěl finančně.

Lukáš Václavík

Ano

V dávné minulosti jsem na českou wiki přispěl dvakrát, oba texty mi ostatní editoři stáhli. Jeden prý nebyl dobře ozdrojovaný, tak musel pryč. Podruhé jsem pak napsal profil jedné tuzemské firmy, která byla na jiných stránkách několikrát zmíněná, ale podle editorů nešlo o dostatečně encyklopedicky významné heslo nebo tak nějak.

Na další psaní jsem tak zanevřel a nemám chuť tam opravovat ani zjevné faktografické nebo pravopisné chyby. Spoustu výtek má i k uvádění zdrojů, které tam často vidím. Samotnou Wikipedii ale mám rád, každý rok posílám příspěvek, ale jinou pomoc ode mě neuvidí.

Tomáš Holčík

Ne

Nenašel jsem zatím z větší části odvahu a s tím spojenou snahu se reálně dozvědět celý proces tvorby příspěvku na Wikipedii. Ta česká verze by ale potřebovala, aby podobnou odvahu a snahu našlo mnohem více lidí. Spousta hesel je české Wikipedii nepoužitelně stručná nebo zcela chybí. V poslední době mi proto čím dál víc vadí, že se mi Wikipedie otevírá ve výchozím stavu na české verzi a výsledky hledání přepínám do angličtiny. Wikieditorům fandím a vážím si jejich práce. Třeba jednou pár písmenek doplním.

Jakub Čížek

Ne

Wikipedie, wikipedistů nebo třeba dobrovolníků plnících OpenStreetMap si nesmírně vážím a už měli dávno dostat medaili Za zásluhy, protože život v České republice posouvají k lepšímu citelněji, než si mnozí z nás možná uvědomují. Sám ale nepřispívám. Dílem proto, že v tom vidím určitý profesní střet zájmů, no a (mnohem větším) dílem proto, že na to nemám vůbec čas.

A co vy, už jste někdy psali nebo upravili článek na Wikipedii?