Už jste někdy použili veřejnou USB nabíječku v MHD, obchodních domech apod.?

Zdířky s USB dnes najdeme skoro v každém novém voze MHD. Nabíjecí kabely trčí na zvláštních místech na letištích, v obchodních domech atd. Ale máte opravdu tolik času, a především odvahy, zapojit do nich mobil či jinou elektroniku?

Jak případně jinak řešíte nabíjení na cestách? Máte s sebou powerbanku? Vozíte vlastní nabíječku do zásuvky, která se dá zapojit ve vlacích, dálkových autobusech nebo i na jiných veřejných místech?

Filip Kůžel

Ne

Hlavním důvodem není kybernetické riziko, spíše jde o nějakou předvídatelnost. Mám se spoléhat na to, že zrovna až bude můj mobil v energetické nouzi, naskytne se volný konektor s dostatečným výkonem a já zrovna budu mít čas u něj trčet, aby se baterie nějak smysluplně doplnila? Ne. Když takový situace hrozí, tak si vezmu powerbanku. A zdroj s potřebnými kabely mám v batohu neustále.

Petr Urban

Ano

Většinou s sebou vozím vlastní nabíječku, ale stalo se mi, že jsem měl jen kabel, případně jsem nabíječkou nabíjel jiné zařízení, tak jsem kabel zapojil ve vlaku do poskytnutého portu USB. Situaci v tomto ohledu zjednodušily kompaktní zdroje na bázi GaN, které zvládnou napájet a dobíjet notebook, mobil i sluchátka najednou.

Klasická elektrická zásuvka by mi stačila, protože bez nabíječky stejně nevyjíždím. I kdybych ji zapomněl, samotný kabel v batohu nenajdu. Dedikované porty USB navíc zastarávají rychleji. Osobně jsem už z větší části přešel na USB-C na obou koncích, jenže v autobusech a vlacích typicky najdeme USB-A. Tahle řešení zastarají i stran dobíjecího výkonu a technologie. Podle mě by stačilo všude zavést obyčejné elektrické zásuvky.

Martin Nahodil

Ne

I když na ně občas narážím, tak si nevybavuju, že bych veřejné USB někdy použil. V tomhle jsem docela staromódní a když se někam chystám, tak mám to nejnutnější nabité předem, abych se dál nemusel starat. Případně si s sebou beru powerbanku do zálohy. Nejpravděpodobnější situací, kdy bych je využil, jsou cesty vlakem. Většina vagónů, které jezdí na spojích přes Třebíč, už jsou ale dlouho za zenitem a jakékoliv USBčko nebo obyčejnou zásuvku bych tam hledal jen marně a myslím, že se to v blízké budoucnosti nijak nezmění.

Martin Chroust

Ne

Jsem si vědomý rizik veřejně přístupných dobíjecích kabelů, a proto mám na cestách s sebou vždy nabitou powerbanku. Pokud cestuji pracovně, mám s sebou vždy notebook s USB-C adaptérem, kterým mohu v případě potřeby dobít i smartphone. Ve vlaku je to samozřejmost, často nebývá problém najít volnou zásuvku i na letištích, tedy minimálně mimo hlavní proud lidí. Abych nabíjel z volně dostupných kabelů nebo z veřejných nabíječek, muselo by se jednat o hodně velký stav "nouze".

Jakub Čížek

Ano

Ale jen jednou na letišti – snad v Londýně (?) –, kde jsem mezi sedačkami našel vedle klasických elektrických zásuvek také dvě usbéčka. Protože ale nedávaly ani 5 W, nakonec jsem z batohu stejně vytáhl nabíječku do sítě. USB-A konektory máme i v některých vozech brněnské MHD a sám na ně narážím docela často, pojí se s nimi ovšem stejný problém. Pokud totiž systém nenabízí výkonné USB-PD, tak je dobrý leda tak pro ty, kteří jedou až někam na opačnou stranu města. Strávím-li v šalině 15 minut, je to spíše dobíjecí placebo a ke všemu s rizikem, že do otvoru vecpala nějaká méně rozvinutá forma života v lepším případě třeba žvýkačku.

Tomáš Holčík

Ano

USB nabíječky v MHD a podobně jinde nepotřebuji, takže ani nevyhledávám. Když už u sebe mám USB kabel, mám s ním v batohu i powerbanku nebo notebook, takže mobil dokážu nabít i bez hledání zásuvky. Pouze u delších tras letadlem využívám USB konektory, pokud jsou dostupné. U nich mne tolik bezpečnostní riziko netrápí, protože případné reputační riziko pro aerolinky je tak velké, že si to buď hlídají, nebo USB umí jen napájení a nelze jej využít i pro data.

To je ostatně i pro ně z hlediska ochrany před útokem na letadlo důležitější. Do náhodného USB konektoru bez jasného majitele bych ale raději nic nepřipojoval. Nemusí jít zrovna o počítačový útok přes datové spojení, ono takových zásuvkových 240V vhodně připojených na nevinně působící USB kabel dokáže taky udělat paseku.

Lukáš Václavík

Ne

Pominu-li bezpečnostní hlediska (přepětí i krádež dat), tak ten důvod je především ten, že s sebou běžně nenosím kabel, takže v nějakém hromadném dopravním prostředku mám smůlu. A zapojovat mobil někde jinde je zase časová investice, prostě bych musel čekat.

Když tedy počítám s tím, že mobil během dne vybiju, beru si vlastní powerbanku. A když cestuju i s notebookem, tak mám v tašce klasickou nabíječku do zásuvky.

Karel Kilián

Ne

Hromadnou dopravou tak nějak ze zásady nejezdím (maximálně jednou ročně), stejně tak obchodní centra navštěvuji naprosto minimálně, proto jsem na veřejné nabíječky zatím prakticky nenarazil. Tudíž jsem ani neměl moc příležitostí je použít.

Většinou se přepravuji autem, ve kterém máme dvě bezdrátové nabíječky, jež většinou postačují pro provoz během cesty. Když jedeme někam na delší výlet (nejčastěji na kešky), nosím s sebou powerbanku s kapacitou 30 000 mAh. Je to sice objemná a těžká cihla, ale díky rychlému nabíjení si mohu telefon nabít na 100 % kdykoli, kdy potřebuji.