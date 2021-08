Už je to 40 let: IBM představuje špičkový Personal Computer pro firmy i rodiny. Stojí směšných 100 tisíc korun

Dnes je to rovných čtyřicet roků od chvíle, kdy společnost IBM představila ikonický osobní počítač IBM Personal Computer. V následujících letech se totiž stal předlohou i pro konkurenci, a zrodila se tak větev hardwarových designů IBM PC Compatible.

Smetanu ale nakonec slíznul především mladičký Microsoft, který pro IBM dodal operační systém IBM Personal Computer DOS. Firma jej totiž mohla díky chytrým licenčním smlouvám nadále vyvíjet a pod vlastním označením prodávat ostatním počítačovým výrobcům.

Zrodil se princip univerzálního PC, kterému dokázal vzdorovat jedině Apple. Všichni ostatní postupně skončili v propadlišti dějin.



IBM Personal Computer v provedení s dvojicí disketových jednotek

Cena základní sestavy začínala na 1 565 amerických dolarech z roku 1981, což podle webu in2013dollars.com odpovídá zhruba současným 4 700 dolarů z roku 2021.

Kolik by to bylo korun? Při hrubém přepočtu 100 tisíc, ale bez dalších daňových a exportních nákladů včetně komplikace, jak vlastně takový stroj vůbec dostat do socialistického Československa té doby. Přepočet je proto ryze ilustrativní.

Pojďme trošku zavzpomínat a představit si, jak by asi vypadal stručný článek u nás na Živě.cz, kdybychom jej psali 12. srpna 1981.

Tisková zpráva z 12. srpna 1981

Držte si klobouky, toto bude jízda roku. Společnost IBM dnes po dlouhém očekávaní představila svůj doposud nejmenší a nejlevnější počítačový systém!

Toto je počítač pro úplně každého, kdo kdy chtěl osobní systém v kanceláři, univerzitním kampusu, nebo doma C. B. Rogers Jr., viceprezident IBM

Zamíří do firem, škol a také do vašich domácností, nabídne totiž stovky programů a přívětivé uživatelské rozhraní, které zvládne používat i vaše máma.

Nový počítač se jmenuje IBM Personal Computer a zájemce přijde na skvělých 1 565 amerických dolarů.

Plné znění tiskové zprávy v PDF:

Disk Operating System

Mašinu ovládá IBM Personal Computer DOS (Disk Operating System), který podporuje více disketových jednotek naráz, takže na ně můžete navzájem zapisovat, číst z nich, přejmenovávat a mazat soubory, spouštět programy, a dokonce i zobrazovat názvy adresářů.



IBM PC DOS pro firmu vyvinul mladý výrobce Microsoft

A co více, součástí každého počítače je i populární interaktivní programovací jazyk a interpreter Basic a bedna čtivých manuálů. Počítač můžete začít používat a programovat už během několika málo hodin, dodává v oznámení IBM. Vedle toho můžete použít i Pascal Compiler.



S počítačem získáte i interpreter jazyka Microsoft BASIC a můžete začít psát své vlastní programy a ukládat je na diskety pro další použití

Špičková softwarová výbava

IBM Personal Computer je zároveň multiplatformní, vedle DOS na něm proto spustíte ještě CP/M-86 a UCSD p-System. Díky tomu by měla být mašina zpětně kompatibilní i s mnoha současnými podnikovými a akademickými aplikacemi.



Tabulkový procesor VisiCalc a textový procesor EasyWriter

O matematické úlohy se postará program VisiCalc, účtárny osloví General Ledger nebo třeba Accounts Receivable, no a psavci všeho druhu mohou používat skvělý textový procesor EasyWriter, který vše ukládá rovnou na disketu.

Nezapomnělo se ani na hry

Výčet podporovaného softwaru je dlouhý, IBM ale míří i do vod počítačových her. Mladé softwarové studio Microsoft totiž pro Personal Computer připravilo nejen samotný operační systém, ale i program Adventure.

Microsoft Adventure v akci:

Pokročilá textová hra vás zavede hluboko do podzemí se 130 místnostmi a patnácti poklady! Dosažené skóre si můžete uložit i v tomto případě rovnou na disketu, a tak se obejdete bez čtvrtky papíru a tužky.

Hardwarové parametry:

Procesor: osmibitový Intel 8088 (4,77 MHz)

osmibitový Intel 8088 (4,77 MHz) RAM: 16 kB až 256 kB

16 kB až 256 kB Úložiště: ​ až dvě 5,25“ disketové jednotky volitelný pevný disk konektor kazetového rekordéru

Displej: ​ černobílý IBM 5151 barevný IBM 5153 anebo televizor s kompozitním vstupem

Vstup: Klávesnice IBM Model F (83 kláves)

Klávesnice IBM Model F (83 kláves) Multimédia: programovatelný generátor obdélníkového signálu s bzučákem

programovatelný generátor obdélníkového signálu s bzučákem Komunikace/počítačová síť: paralelní a sériový port



Základní deska s procesorem Intel (vlevo nahoře) doplněná hromadou švábů s integrovanými obvody všemožných klopných obvodů od Texas Instruments (SN74L), ve středu paměťové obvody ROM od IBM a tak dále

Tesla Piešťany brzy odpoví

Kdy bude IBM Personal Computer k dispozici i v československém Tuzexu, zatím není známo, podle našich zdrojů ale Tesla Piešťany vyvíjí pro naše mladé pionýry vlastní malý osmibitový počítač.

Dle korespondenční šuškandy by se měl jmenovat Piešťanský Mikropočítač Displejový a dorazit by mohl zhruba v roce 1985. A tím výčet spekulací nekončí, z debat s kolegy z Mladého světa totiž tušíme, že se cosi chystá i v dílnách výrobního družstva Didaktik Skalica.