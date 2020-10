Už i mikrofon může barevně svítit. HyperX QuadCast S přinesl to, co streameři údajně chtěli

Internet je zaplaven tvorbou streamerů a množí se také videocasty či přednášky. Aby byl divák uspokojen, musí být u takového typu videí zajištěn kvalitní zvuk. Mikrofonů je na výběr dost, ale protože jsou zpravidla součástí záběru na mluvčího, může o výběru rozhodnout nejen zvuk, ale i design. Toho se chytli u Kingstonu a v herní divizi HyperX vymysleli svítící mikrofon.

QuadCast S je předně mikrofon do USB portu. Po technické stránce je to mikrofon se třemi 14mm elektretovými kondenzátory, které dokáží zajistit záznam i ve steru nebo všesměrovém módu. Citlivost je -36 dB (1 V / Pa při 1 kHz) a ve výbavě je rovnou i stojan s protivibračním závěsem.

No ale co hlavně, v mikrofonu jsou schované barevné diody, které umí zářit šestnácti miliony barev. Světelné efekty mohou být dynamické a můžete si je upravovat v obslužném programu. Potřebovali jste někdy něco takového u mikrofonu? Prý ano. „Stavíme hlavně na úspěchu našeho prvního USB mikrofonu QuadCast. Nová varianta s označením QuadCast S navíc přináší přesně to, co naši fanoušci chtěli – dynamické RGB efekty,“ obhajovala novou funkci v tiskové zprávě Bianca Walter, business manažerka pro HyperX EMEA.

Mikrofon se u nás bude prodávat za 4 699 Kč.