Už doma máte router s Wi-Fi 6? Jak rychlá je vaše domácí síť?

V koncových produktech už se letos pomalu rozšiřuje Wi-Fi 7 a v posledních týdnech se začalo spekulovat o budoucích novinkách v osmičce. Ani Wi-Fi 6(E) aka 802.11ax ale ještě v domácnostech není samozřejmostí. Nebo už router s podporou tohoto standardu máte?

V komentáři pak můžete také zmínit, jaký konkrétně používáte router. Jestli už máte i meshovou síť pro optimální pokrytí bytu. Kolik zařízení s Wi-Fi 6 (či novějším) používáte? Co by vás případně přimělo ke koupi nového routeru?

Filip Kůžel

Ano, mám

Musel jsem se jít podívat, ale ano, mám mesh o dvou stanicích a umí to Wi-Fi 6.

Co se konektivity týče, nejsem náročný uživatel - nehraju online, nestreamuju v 8K, spíš jsem řešil zarušení v bytovém domě a špatný signál ve vzdálenějších místech bytu. A přesně to mi tenhle mesh vyřešil.

Tomáš Holčík

Nemám a zatím nepotřebuji

Pro rychlost mého internetu 100/100 a celkový počet doma připojených zařízení zatím bohatě stačí Wi-Fi 5, resp. 802.11ac. Víc řeším pokrytí než rychlost, takže mám doma dvojici mesh routerů TP-Link vzájemně propojených přes powerline, tedy skrze elektrické rozvody. K tomu tam je tedy ještě další starší router, ale ten plní spíš jen roli switche a jeho Wi-Fi je směrovou anténou namířená na garážové stání s autem pro aktualizace. Nic dalšího k té starší Wi-Fi není připojené. Mám doma pár zařízení, které zvládnou Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7, ale zatím vše funguje bez omezení rychlosti a spolehlivosti. Asi časem na nový standard přejdu, ale zatím mne nic netlačí.

Marek Lutonský

Ano, mám + Nevím, neřeším

Prostě jsem se musel podívat, jaký router přesně mám a co všechno podporuje. Asus ZenWiFi XT8 jsem kupoval před třemi lety, letos jsem ho ještě dovybavil kostičkou ZenWiFi XD4, která mi síť rozšířila do části domu, kde s ní dřív býval problém. Ale detaily neřeším: funguje to, Wi-Fi mám všude, kde potřebuji, rychlost je dostatečná, aplikace pro správu přehledná. Nic víc nepotřebuji.

Karel Kilián

Ano, mám

Když jsem si před čtyřmi lety kupoval domů nový bezdrátový router TP-LINK Archer AX50, byla podpora Wi-Fi 6 spíše investicí do budoucnosti. Nicméně novým technologiím se přes svou konzervativní povahu nebráním, a protože neměním router každý rok nebo dva, rozhodl jsem se tehdy investovat těch pár stokorun navíc.

Po čtyřech letech využívají připojení přes Wi-Fi 6 hlavně mobilní telefony, tedy primárně naše iPhony 15 Pro, sekundárně pak ještě Xiaomi 12. Pracovní notebook si v pohodě vystačí s Wi-Fi 5 a jeho výměnu za modernější plánuji teprve poté, co odejde do křemíkového nebe. Další zařízení, zejména spotřebiče chytré domácnosti, zatím běží převážně na starém dobré Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Jakub Čížek

Nemám a zatím nepotřebuji

Můj telefon sice podporuje Wi-Fi 7 (2×2 MIMO) a laptop zvládne alespoň tu Šestku, nicméně úzkým hrdlem je moje 500 Mb/s internetová přípojka. Je to sice na hraně, stále na to ale stačí i staré dobré ácéčko (bavme se o reálných rychlostech na aplikační vrstvě a nikoliv o těch fyzických/linkových ze specifikací jednotlivých standardů). Wi-Fi je samozřejmě rozdělená, takže spotřebiče chytré domácnosti (několik desítek IP zařízení) si v klidu běží na 2,4 GHz a 5GHz síť je plně vyhrazená pro pana Čížka a jeho čtení Twitteru na toaletě.

NAS a další náročné lokální služby jsem už před lety zrušil, s armádou puberťáků s iphony a xboxy naštěstí ani nezačal, takže dokud mi brněnský Netbox do baráku nepřivede gigabit, k upgradu na Wi-Fi 6 a vyšší nebudu mít objektivní důvod. Ostatně, laptop na stole mám stejně většinu času připojený skrze ethernet a to samé platí o domácím kině. Doma se nakonec ani nepotýkám s rušením od sousedů, bydlím totiž v paneláku plném senilních babiček bez internetu. Ano, je to trošku creepy.

Lukáš Václavík

Ano, mám

Už pár let mi doma běží dvě jednotky Asus ZenWiFi XT8 s podporou Wi-Fi 6, ale tu rychlost plně nedocením, protože mám stejně jen 100megový internet. Chtěl jsem ale šestkový router, mesh síť a hlavně třípásmovou komunikaci, protože v domě by se mi jen komplikovaně vedly kabely, takže mám jedno 5GHz rádio vyhrazené jako backhaul mezi těmi dvěma Asusy, přičemž mi jedno rychlé 5GHz pásmo ještě zůstane. Na tom 2,4GHz už mi běží jen hodinky a podobná chytrá elektronika. Jestli ji vůbec můžu nazvat chytrou, když nepodporuje jiné pásmo!

Wi-Fi 6E nepotřebuji, na Wi-Fi 7 také nebudu upgradovat a vlastně ani nevím, co bych od nového router chtěl. Ty stávající mi dobře pokryly dům, jsou dostatečně rychlé, abych nepotřeboval kabel, a navíc jsou ty ZenWiFi fakt sexy.

A co vy, už doma máte router s Wi-Fi 6?