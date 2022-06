Úvodní nastavení telefonu s Androidem. Jak přenést data, aniž byste zabili celé odpoledne

Pořídili jste si nový telefon a chystáte se ho zapnout? Provedeme vás prvními kroky tak, abyste nepřišli o žádná důležitá data.

Pořízení nového telefonu je radost, ale také „zábava“ na celé odpoledne, než se povede vše nastavit. Pokud přecházíte z jiného Androidu, je situace jednodušší, protože s řadou úkonů pomůžou cloudové služby Googlu.

Hned na začátku však musíme upozornit, že co výrobce, to jiný operační systém. Mohou vkládat do úvodního nastavení vlastní kroky. Jednotlivé obrazovky se mohou vizuálně i obsahově lišit od těch, které uvidíte v článku. Úvodní tip: Pokud nemáte neomezený datový tarif, nastavení nového telefonu provádějte v dosahu Wi-Fi.

3, 2, 1, začínáme

V prvním kroku tedy přesuňte SIM kartu ze starého do nového telefonu. Při používání „špendlíku“ pro vysunutí šuplíku se SIM kartou si dejte pozor, abyste jej omylem nestrčili do otvoru mikrofonu – i to se stává. Po zapnutí nového telefonu vás čekají úvodní animace a po jejich skončení by se měla zobrazit uvítací obrazovka, z ní pokračujte tlačítkem Další.