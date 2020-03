Uvedení nového Xboxu i PlayStationu je kvůli koronaviru v ohrožení. Možná se dočkáme až v roce 2021

Na konci tohoto roku jsme se měli dočkat nové generace „velkých“ herních konzolí PlayStation 5 od Sony a Xbox Series X od Microsoftu. Kvůli zásahu koronaviru a pesimistickým ekonomickým výhledům se ale možná dočkáme až příští rok.

Analytická společnost DFC Intelligence vydala zprávu ve které predikuje, že problémy s koronavirem možná donutí Microsoft i Sony odložit plánované uvedení konzolí tento rok a vše se posune až na začátek roku 2021, případně později. Záležet bude na tom, jaký negativní ekonomický efekt bude rozšíření koronaviru po celém světě mít.

Souvisí to i s tím, že pokud by k uvedení došlo a problém s koronavirem by trval, lze čekat problémy například v rámci výroby a distribuce, která vyžaduje zapojení velkého množství lidí a firem. Pokud distribuce nefunguje efektivně, na trhy by se dostával jen omezený počet kusů, což by poškodilo prodeje a úvodní „hype“.

K žádnému oficiálnímu oznámení od Sony a Microsoftu ale zatím nedošlo, takže doufejme, že se vše nakonec uklidní a k žádnému odložení nedojde. Na novou generaci konzolí totiž už hráči čekají opravdu dlouho.

Koronavirus online

[html: ]