Utopie nebo blízká budoucnost? AI zefektivní práci, americký senátor navrhuje čtyřdenní pracovní týden

Bernie Sanders je nejdéle sloužící americký senátor a dvojnásobně neúspěšný kandidát na prezidenta. V nedávném rozhovoru s Joem Roganem vyjádřil názor, že by umělá inteligence měla být využívána pro dobro lidstva, zejména pracující třídy. O tématu informuje portál Cybernews.

Navrhuje, že by se díky zefektivnění práce mohl zavést čtyřdenní pracovní týden. Tak by z moderní technologie profitovali i pracující. Sandersovo vyjádření není překvapivé. Už v minulosti přišel s legislativou, která navrhovala zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Politicky se prezentuje jako sociální demokrat, podporuje redistribuci bohatství směrem k chudším vrstvám obyvatel, prosazuje větší zdanění korporací a investice do sociálních programů, bojuje za práva pracujících.

Senátor argumentuje tím, že AI přináší zefektivnění práce a produktivity. Ušetřený čas by měl být podle něj zpětně „darován“ pracujícím, kteří by tak mohli trávit více času s rodinou, věnovat se vzdělávání či volnočasovým aktivitám.

„Jste pracovník, vaše produktivita se zvyšuje, protože vám dáváme umělou inteligenci, že? Místo toho, abych vás vyhodil na ulici, zkrátím vám pracovní týden na 32 hodin," uvedl Sanders v rozhovoru.

O tématu zefektivnění práce přes AI a následných dopadů na trh práce se vedou vášnivé diskuse. Jsou zde totiž dva ideologické tábory. Jedni tvrdí, že automatizace uvolní čas pro zaměstnance, aby se mohli věnovat smysluplnějším aktivitám a mohli tak přinášet větší benefit pro zaměstnavatele.

Druhá skupina je spíše názoru, že AI nahradí lidi, což povede k masivnímu propouštění. Zatím to vypadá tak, že AI ve velkém bere práci zejména mladé generaci a špičkoví světoví ekonomové varují před zásadním poklesem počtu volných pracovních míst. Už se objevují expertní názory, které radí vsadit spíše na manuální činnosti, protože čím dál více práce intelektuálního charakteru převezme AI.

Některé firmy už začaly s kratším pracovním týdnem experimentovat. Například Microsoft v Japonsku po zavedení čtyřdenního pracovního týdne zaznamenal 40% nárůst produktivity a růst spokojenosti zaměstnanců. Podobný pokus proběhl i v Británii – 61 firem vyzkoušelo zkrácený týden a mnohé hlásily zvýšené příjmy.