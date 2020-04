Útoků na 5G vysílače kvůli Covid-19 přibývá. Incidenty řeší čím dál více zemí

Možná už jste také narazili na hoax, že 5G sítě mají údajně co do činění se současnou pandemií koronaviru. Šíří se po sociálních sítích a koluje také jako řetězový email. Žádný vztah mezi šířením viru a 5G sítěmi samozřejmě neexistuje, nicméně jistým skupinám lidí po celém světě to stále jasné není. Útočí na 5G vysílače a začíná to být vážný problém.

K sérii útoku došlo začátkem dubna například ve Velké Británii. Hasiči museli zasahovat u úmyslně založených požáru 5G vysílačů v Liverpoolu, Mellingu či Birminghamu. Asociace Mobile UK, která sdružuje britské mobilní operátory, dokonce uvedla, že její pracovníci dostávají od konspiračních teoretiků kvůli instalaci 5G sítí výhrůžky. Situace se tak vyhrotila, že britské ministerstvo pro digitální technologie, média, kulturu a sport muselo vydat oficiální upozornění, že vztah mezi 5G a koronavirem skutečně neexistuje.

Požáry vysílačů řeší rovněž Nový Zéland. Oficiální příčinu policie teprve vyšetřuje, ale podle místních médií úřady předpokládají, že šlo rovněž o útok anti-5G fanatiků. Přes 15 tisíc občanů se kvůli incidentu potýkalo dočasně s výpadky telekomunikační infrastruktury, která je v současnosti kvůli pandemii kritičtější než kdy dříve.

A jako poslední hlásí požáry 5G vysílačů Nizozemí. Ke všem došlo v minulém týdnu. Opět - příčina se teprve vyšetřuje, nicméně nizozemský protiteroristický úřad již oznámil, že spojení s koronavirem nevylučuje. V Nizozemí se protesty proti 5G konají dlouhodobě, ale až při pandemii se staly násilnými.

Incidentů tedy přibývá, byť oficiální instituce po celém světě se snaží všemi možnými cestami podobné mýty vyvracet. Jejich snahu ale zdárně maří celebrity na sociálních sítích - že „5G sítě zpomalují léčbu covid-19“ psala na twitteru například zpěvačku M.I.A, herec Woody Harrelson zase na Instagramu uvedl, že nevylučuje vztah mezi instalací sítí v čínském Wu-chanu a propuknutí epidemie. Instagram mu alespoň příspěvek smazal.

Hysterie téměř učebnicově ukazuje, jak velmi reálné dopady může mít sdílení hoaxů na internetu. A jak důležitá je intervence technologických společností, které šíření těchto teorií mohou omezit. Nicméně i když zakročily, požáry stále přibývají. Dosavadní snahy tak zřejmě nestačí.