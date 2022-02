Úspěšnou webovou hru Wordle koupil The New York Times. Časem ji patrně schová za paywall

Tvůrce hry Wordle Josh Wardle v pondělí 31. ledna na Twitteru oznámil, že ji prodal deníku The New York Times. Vydavatel jednoho z nejčtenějších periodik ji hodlá zařadit do souboru slovních her The New York Times Games.

Ačkoli Josh Wardle píše, že hra „zůstane zdarma (free to play) pro každého“, nový majitel má své vyhlášené křížovky a jiné hry schované za paywallem. Roční přístup přijde na 25 dolarů (540 Kč).

Prodej Wordle

Josh Wardle, softwarový inženýr z Brooklynu, který dříve pracoval pro Reddit, původně vytvořil hru jako dárek pro svou partnerku Palak Shah. V říjnu loňského roku ji uvolnil pro veřejnost a její popularita během několika měsíců prudce vzrostla. Podle pana Wardla si ji 1. listopadu zahrálo devadesát lidí, zatímco o téměř dva měsíce později to bylo už 300 tisíc lidí.

Popularita rostla mimo jiné díky virálním zprávám založeným na barevných čtverečcích, které hráčům umožňují sdílet na sociálních sítích, jak se jim dařilo při řešení každodenních hádanek, aniž by přitom ostatním prozradili správnou odpověď. Dalším faktorem úspěchu byla jednoduchá pravidla a skutečnost, že každý den mohli hráči z celého světa hádat jedno nové slovo, což je přimělo se vracet.

V oznámení o prodeji – za cenu, která se podle The New York Times pohybuje v „nezveřejněné sedmimístné částce“ – Wardle vysvětluje, že provozování této nesmírně populární hry „bylo trochu zdrcující“, zejména s ohledem na to, že je jedinou osobou, která se o její provoz starala.

Co je Wordle?

Wordle je webová hra se slovy, ve které se hráči pokoušejí uhodnout slovo o pěti písmenech a mají na to maximálně šest pokusů. Po každém pokusu se zobrazí zpětná vazba v podobě barevných dlaždic, jež hráče informují o tom, která písmena jsou na správné pozici (zelená barva), která ve slově jsou, ale na jiných pozicích (žlutá barva) a která se ve slově vůbec nevyskytují (šedá barva).

Mechanismus je podobný principům známým z her jako je Mastermind, nicméně Wordle zobrazuje informaci o tom, jaká písmena jsou v jednotlivých pokusech správná. Pro každý den je k dispozici jedno slovo, které je pro všechny hráče stejné.

Velice rychle vzniklo mnoho klonů a variací této hry, stejně jako verze v jiných jazycích než v angličtině. Například u nás se těší poměrně velkému úspěchu Hádejslova.cz.