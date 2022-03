Ušetříte za data. Návod, jak na YouTube poslouchat jen zvuk

Na YouTube existuje spousta videí, u kterých stačí pouze poslouchat zvuk. Zásadně se tím sníží objem přenesených dat.

Na YouTube jsou desítky zajímavých informačních zdrojů, u kterých si vystačíte se zvukem. Při práci si můžete pouštět skvělé hudební mixy nebo poslouchat zajímavé rozhovory, přednášky a analýzy. Doma na Wi-Fi je to skoro jedno, ale pokud pracujete, řídíte, běháte nebo sekáte trávu na zahradě, nemusíte zbytečně přenášet obraz a výrazně tak ušetříte objem přenesených dat.

Na počítači stačí doplněk

Ač by se to hodilo, přímo YouTube takovou funkci nenabízí. Než začnete řešit cesty okolo, podívejte se, zda daný zdroj (rozhovory, přednášky, hudba…) neexistuje přímo ve formě audia, ať už v podobě podcastů, nebo playlistů v některé streamovací službě.

Nejprve se zaměřme na počítač. Zde je zdaleka nejjednodušší metodou využití doplňku do prohlížeče, který umožní pozastavit přehrávání videa a ponechá aktivovanou pouze zvukovou stopu.

Za všechny doporučím doplněk Audio Only Youtube pro Chrome a prohlížeče postavené na stejném jádru. Jde o naprosto jednoduchý doplněk o velikosti pár desítek kilobajtů a především je vyvíjen s otevřeným zdrojovým kódem. Komunita tedy ověřuje, zda dělá jen to, co slibuje. Doplněk funguje jednoduše – pustíte v prohlížeči video a kliknutím na ikonu rozšíření vypnete proud videa. Na routeru jsem ověřil, že datový tok skutečně klesne na zlomek zatížení. Doplněk ale nefunguje pro živé video.