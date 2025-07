Ušetříš na něčem, co nepotřebuješ? Nákupy z Číny jsou dražší, než si myslíš. Tady jsou dva tipy, jak se zbavit závislosti

Levné čínské radůstky ovládly naše platební karty a domácnosti. A zároveň kladou otázku, jaká je skutečná cena zboží, služeb a pocitu ze spokojeného žití.

Možná to také znáš – klikáš na ikonku AliExpress či Temu. Jen aby ses „podíval“. Nehledáš nic konkrétního. Dobře, možná obal na mobil. Ale o dvě hodiny později máš v košíku solární loď do bazénu (nemáš bazén), držák na sonický kartáček, bambusové ponožky, organizér kabelů a magnetické háčky na… Na co? Nevíš. Ale něco takového určitě patří do každé rodiny.

Vítejte ve světě spotřebního a (ne)potřebného zboží, u kterého často nemá cenu řešit cenu. Průměrný Evropan by byl schopen dát za ně i trojnásobek, ale protože mocná ruka trhu rozhodla, že budou stát třetinu, tak proč ne. Prostě jako takový obrácený Jánošík – chudému čínskému dělníkovi vzít a bohatému Evropanovi levně dát.

Low-costový Ježíšek chodí 4x měsíčně

Celá tato mánie otevírání obálek a balíčků se spustila možná před 20 lety, kdy jsme začali objevovat kouzlo čínských eshopů v podobě Dealextreme, Gearbest či Wish. V té době se ještě daly počítat cenové rozdíly ve srovnání s tuzemskem ve stovkách procent.

S příchodem levných diskontů žluté papírky ve schránkách ubyly, jelikož tyhle nové obchody částečně dokázaly suplovat asijské eshopy. Ale my chceme nakupovat na přímo. Takže si své místo na trhu agresivním tahem na bránu vydobil Aliexpres, Shein, či kontroverzní Temu.

A nám se zalíbilo hodiny čumět do mobilů a vybírat. Hledat a šetřit se.

Ale… Dá se ušetřit na věci, kterou bych si jinak nekoupil?

Z nevinného objednávání krytů na mobily jsme se pozvolna dostali až k euro-asijským nákupům běžného spotřebního zboží. Od vatových tyčinek, přes semínka malin, až po robotické vysavače. Záběr se markantně zvětšil a nám se domácnosti plní věcmi a serepetičkami, u kterých je daň a clo nejednou s otazníkem.

Navíc drasticky přibývají komodity, jejichž nákup v Číně nám přijde přirozenější, než v 500 metrů vzdáleném obchodě. A asi je jen otázkou času, kdy k tomu přibude základní drogerie, trvanlivé potraviny, knihy, časopisy. Pro vydavatele je levnější dát si vytisknout Atlas hub v nějaké čínské provincii.

Jak tedy „neušetřit”?

Jak se bránit? No těžko. Evropský konzum středně hýčkaný čínskou vynalézavostí, nízkými cenami a agresivním marketingem je kombinace, které se špatně odolává. Neboť je to levné. Nebo jednou za čas to opravdu vyjde a nebude to šmejd. Nebo si řeknu, že to nepotřebuji, ale chci.

Praktická rada: Projděte si všechny objednávky, např. za poslední rok. U někoho jich bude sotva deset, u dalšího desítky. U každého produktu se zamyslete, kde vlastně je, zda slouží, zda stál za to, jestli jsem ho zapojil, nalepil, nebo vůbec rozbalil. Možná budete nemile překvapení.

A ještě tady máme balíčky kuponů, kódy, cashback, „Nabídky jen pro tebe“ či „Váš košík nemůže čekat!!!”. Čínští marketingoví predátoři útočí na naše smysly a my kupujeme nesmysly. Odvykačka musí začít vypnutím notifikací v dotčených aplikacích, neboť pokud na tebe denně vyběhne Kolo štěstí, 200 eur bonus či sleva 85 %, je těžké říci Ne!

Jedním z důvodů, proč odstřihnout pupeční šňůru od asijských prodejců, by mohlo být to naše milované dodání doslova do pár hodin či dvou-tří dnů. Jenže v tomto případě už dávno neplatí „v červenci objednáš, v září máš”.

Logistický zázrak už bez problémů atakuje dvouciferný počet dní začínající jedničkou. A to je pádný důvod k tomu, aby našinec nezvedal zadek a nešel si to koupit do obchodu. Vždyť by se připravil o překvapení při rozbalování zásilky. Nebo obvykle i zapomene, co vlastně objednal.

Že už máš všechno? My to vylepšíme, zkrášlíme a uklidíme

Ještěže časy free shippingu na eurové položky jsou už pryč. Avšak dolarovou uhlíkovou stopu vystřídalo cosi možná ještě horšího. Minimální částky objednávky.

Takže slovenská či česká slečinka přemýšlí, co převratného ke svým čistícím nanohubkám za dvěpade ještě přihodí. A jelikož běžná domácnost má obvykle vždy vše pro své běžné fungování po ruce, skončí to většinou u levného smetí z kategorie To se (jednou) bude hodit.

Asijští výrobci mají navíc mimořádný talent vyvolat nové potřeby, případně vymýšlet vylepšovače na všechno. K tomu umí nabídnout pořádek a organizaci, proto máme doma boxy, háčky a poličky přesně na ty věci, které měly změnit život. Ty nemáš nerezový držák houbičky na nádobí? A ventilátor se světelnými efekty? Neblbni, teď jen za 2,30.

A ponožky se svou fotkou? A tak kupujeme. Solární světélka už není kam věšet, hračky by stačily třem rodinám a o must-have gadgetech je škoda mluvit.

Běžné kamenné obchody ještě těží z toho, že zde máme generaci, která online nakupovat neumí nebo nechce. Ale ta se scvrkává. Zatímco tvůj otec odjakživa kupuje tvrzená skla na mobil v obchodě, ty jsi je nikdy nekoupil jinak, než online v Asii.

Prostě to, co byla donedávna absurdita, je už samozřejmost. Nákupy přes půl zeměkoule jsou malý logistický zázrak, přitom jsou ironicky vtipné (když zjistíš, že inteligentní polička je kus kartonu) a zároveň potvrzují naši konzumnost, lakotu a rozežranost.

A nápadně se podobají vztahu na dálku – velká očekávání, dlouhé čekání a když to skutečně spatříš, někdy ani nevíš, co s tím. A přesto se do toho zamilováváš zas a znovu.