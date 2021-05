USB-C dorazí v nové verzi, bude schopné napájet a nabíjet výkonem až 240 W

Organizace USB-IF včera vydala USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 2.1. Jde o revizi specifikací pro oboustranný konektor přezdívaný USB-C a příslušné kabely. V návrhu je mnoho drobných změn a jedna velká, ze které budete v praxi čerpat také vy.

Budoucí příslušenství USB-C totiž propustí napájení o výkonu až 240 W (48 V, 5A), dosavadním limitem bylo 100 W (20 V, 5A). Rozšíření technologie USB Power Delivery se nazývá Extended Power Range (EPR) a pochopitelně bude potřeba, aby zvýšené napětí podporovaly kabely, adaptéry i koncová zařízení. To ostatně platí i dnes, protože ne všechny kabely typu USB-C podporují USB PD a 100W napájení. Jen to do budoucna zase vnese trochu zmatku do už tak nepřehledné situace okolo tohoto rozhraní.

JIž dnes někteří výrobci šli nad rámec specifikací a jejich nabíječky notebooků přes USB-C servírovaly i vyšší výkony (například Dell až 130 W). Rozšíření na 240 W nicméně umožní vyrábět a používat standardizované příslušenství dostupné pro každého. Takový výkon už bude stačit i velmi výkonným herním notebookům, ale pochopitelně se najdou extrémy, kterým bude i to málo. Typicky top řada laptopů od Eurocomu, která využívá desktopové komponenty a řekne si klidně o 600 W.



Nové rozšíření USB-C (zdroj: USB-IF)

via Reddit