Úřad pro civilní letectví zřídil nový omezený prostor pro drony nad celým Českem

Majitelé amatérských i profesionálních dronů se musejí od Nového roku řídit celoevropskými pravidly, které se pokoušejí harmonizovat provozování bezpilotních letounů od Portugalska po pobaltské země.

Nejviditelnějším znakem nových předpisů je povinná registrace, případně i test u větších dronů a označení letounu espézetkou.

Se sjednocením pravidel je to už ale složitější. Různé země totiž na drony včetně těch rekreačních doposud pohlížely všelijak, takže zatímco v Česku jsme mohli s malým dronem rekreačně létat poměrně svobodně bez jakékoliv úředního razítka, v okolních zemích to bylo často de jure mnohem složitější. A to včetně Slovenska nebo Rakouska. O letních přímořských destinacích nemluvě.

Celoevropská pravidla? Ne tak úplně

Celoevropská pravidla nicméně řeší jen základní právní rámec a jednotlivé členské země budou mít nadále možnost prakticky libovolně upravovat místní podmínky létání. Na jednu stranu je to pochopitelné, jedná se o jejich suverénní vzdušný prostor, avšak optikou rekreačního letce se tím pádem v krajním případě vlastně nic nezmění, protože bude muset opět a momentálně i poměrně nepřehledně studovat, co kde a jak tedy může.

Opravdu přehledný a amatérským letcům srozumitelný celoevropský web, který by plnil to samé, co dopravní cedule na hraničních přechodech připomínající místní základní pravidla, bohužel zatím chybí.

Nový omezený prostor LKR10 - UAS

Pokud tedy bude chtít třeba takové Rakousko nadále omezovat volné létání s drony, v podstatě mu v tom nic nebrání. Hezkou ukázkou je ostatně i čerstvě vydané opatření obecné povahy tuzemského Úřadu pro civilní letectví (PDF).

ÚCL v něm od 31.12. 2020 zřizuje nový omezený prostor LKR10 – UAS, který je vyhrazen pro bezpilotní letouny a pokrývá celou republiku:

Ode dne 31.12.2020 se použijí nová pravidla pro provozování bezpilotních letadel/dronů. Podle těchto pravidel mohou členské státy upravit konkrétní podmínky provozu v příslušných částech vzdušného prostoru. K 31.12.2020 však v České republice nelze pro takové vymezení pravidel, které byly doposud obecně stanoveny Doplňkem X leteckého předpisu L2, využít ustanovení leteckého zákona, jehož novela se aktuálně připravuje a její vydání se předpokládá v průběhu roku 2021. Z tohoto důvodu vydává Úřad pro civilní letectví v dohodě s Ministerstvem dopravy opatření obecné povahy (OOP), kterým se s účinností od 31.12.2020 zřizuje omezený prostor LKR10 – UAS. Pravidla pro provoz stanovená tímto OOP se vztahují pouze k provozu bezpilotních letadel a letadla pilotovaná nejsou tímto OOP dotčena. Nejsou zaváděna jiná nová pravidla oproti stávajícímu Doplňku X, pakliže by nebyla v přímém rozporu s již použitelnými ustanoveními nařízení EU. Je třeba také zdůraznit, že podmínky stanovené tímto OOP budou nadále podrobeny dalšímu projednání a je předpoklad, že se budou v průběhu roku 2021 dále upravovat a měnit. Úřad pro civilní letectví

Rekreační letci se nemusejí ničeho obávat. Nový prostor nijak principiálně nemění to, co už tu bylo. Létat tedy můžete i nadále. Prostor ale jasně stanoví, speciální oblasti, kde budete muset létat s většími omezeními. Jedná se o zastavěné oblasti, ochranné prostory letišť, vojenské oblasti, přírodní rezervace apod. Díky LKR10 – UAS máme všechny tyto oblasti alespoň na jedné hromadě.

Více speciálních národních prostorů, více guláše

Pokud ale podobné speciální prostory zřídí i další členské země, rekreačnímu letci, který si chce natočit rodinku kdesi na chorvatské pláži, v praxi nezbude nic jiného, než si opět nastudovat místní předpisy.

V extrémním případě, který ale doufejme nenastane, to pak může dopadnout tak, že se toho v praxi oproti současnosti moc nezmění a kýžená harmonizace koncovým uživatelům žádné výrazně zjednodušení létání a hlavně jasná, plošná a srozumitelná pravidla nepřinese.

Plné znění OOP: