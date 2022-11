Uprchlíci se na Mastodonu chovají jako na Twitteru. K nelibosti původních uživatelů (komentář)

Lidem z Twitteru to připadá jako zmatený nový svět, zatímco oni oplakávají svůj starý život na Twitteru. Říkají si „uprchlíci“, ale místním obyvatelům Mastodonu to připadá, jako by právě přijel autobus plný německých turistů, kteří na sebe navzájem pokřikují a stěžují si, že neví, jak si objednat pokojovou službu. Také truchlíme nad světem, který ztrácíme.

Není to úplně vina lidí z Twitteru. Byli naučeni chovat se určitým způsobem. Honit se za lajky a retweety/boosty. Propagovat sami sebe. Předvádět se. Všechny tyhle věci jsou pro většinu lidí, kteří byli na Mastodonu před týdnem, protimluv. Byla to jedna z příčin, proč mnozí na Mastodon vůbec přešli. To znamená, že celý týden docházelo k drásavému střetu kultur, když se na Mastodon každý den ve stále větších vlnách snášelo obrovské mračno tweetujících.

Pro ty z nás, kteří Mastodon už nějakou dobu používají (vlastní server Mastodon jsem založil před čtyřmi lety), byl tento týden ohromující. Přemýšlel jsem o metaforách, abych se pokusil pochopit, proč mě to tak rozrušilo. Tohle jsme přece měli chtít, ne? Přesto mi to připadá jako něco jiného. Jako když sedíte v klidném vagonu a tiše si povídáte s pár přáteli a pak se na hlaváku objeví celé nástupiště fotbalových fanoušků poté, co jejich tým prohrál. Obvykle vlakem nejezdí a neznají protokol. Předpokládají, že všichni ve vlaku byli na zápase nebo alespoň sledují fotbal. Tlačí se u dveří a stěžují si na uspořádání sedadel.

V Plzni na konci 90. let existovaly v podstatě tři noční kluby. Všechny byly v různé míře ošuntělé, různě hlučné a lidé do nich chodili, protože tam byli jiní lidé – bavit se s přáteli, přitahovat pozornost, potvrzovat svůj společenský status a tak dále. Tohle je Twitter.

Vlny příchodu nových lidí jsme tu už měli – naposledy na začátku tohoto roku, kdy Musk poprvé oznámil svou nabídku na koupi –, ale to, co se děje poslední týden, se liší jak rozsahem, tak povahou. Je zřejmé, že značná část uživatelů Twitteru se rozhodla hromadně deplatformovat a mnozí z nich byli nasměrováni na Mastodon, nejznámější a nejlidnatější software na fediverse.

Virální

V sobotu večer jsem zveřejnil příspěvek, ve kterém jsem vysvětloval pár věcí o historii Mastodonu, jak se vypořádává s toxickými uzly na síti. Pak se všechno zbláznilo. Do 22:00 jsem zablokoval svůj účet, aby vyžadoval schválení následovníků, a ztlumil celé vlákno, které jsem sám vytvořil.

Před listopadem 2022 si uživatelé Mastodonu dělali legraci, že jste se „stali virálními“, pokud jste u příspěvku získali více než 5 boostů nebo lajků. Za průměrný týden mohl můj účet sledovat možná jeden nebo dva lidé. Často to neudělal nikdo.

Nyní můj příspěvek získával stovky interakcí. Tisíce. Od té doby jsem dostal přes 250 žádostí o sledování. Tolik, že se na ně nemohu dívat, a nemám žádná kritéria, podle kterých bych mohl posoudit, koho přijmout a koho odmítnout. Začátkem tohoto týdne jsem si uvědomil, že někteří lidé vložili můj příspěvek o Mastodonu na Twitter. Někdo jiný zveřejnil jeho screenshot na Twitteru.

Nikoho nenapadlo zeptat se, jestli to chci.

Uživatelům korporátních aplikací, jako jsou Twitter nebo Instagram, to může znít jako vychloubání. Nejde snad o to „být virální“ a získat velký počet sledujících? Ale pro mě to bylo něco jiného. Snažil jsem se pochopit, co cítím, nebo najít slovo, které by to popsalo. V pondělí jsem si konečně uvědomil, že slovo, které hledám, je „traumatizující“.

V říjnu jsem na Mastodonu pravidelně komunikoval snad s tuctem lidí týdně, a to asi na čtyřech nebo pěti různých serverech. Když se najednou stovky lidí chtěly (nebo nechtěly) zapojit do těchto konverzací, aniž by se aklimatizovaly na společenské normy, připadalo mi to jako porušení, útok. Vím, že nejsem jediný, kdo se tak cítil.



Vlastní instanci na Mastodonu si založili již i bývalí zaměstnanci Twitteru. Sídlí na adrese Macaw.social

Pravděpodobně nepomohlo ani to, že všichni správci serverů Mastodon, které znám, včetně mě, se najednou potýkali se záplavou nových zájemců o registraci, žádostí o připojení (pokud neměli otevřenou registraci) a následným nevyhnutelným přetížením serveru. Aus.social se pod tím náporem prohnul a na několik hodin byl offline, zatímco se administrátor zoufale snažil věci překonfigurovat a upgradovat hardware. Server Chinwag dočasně uzavřel registrace.

Dokonce i „vlajková instance“ mastodon.social publikovala příspěvky několik hodin po jejich napsání, přičemž zprávy byly vytvářeny rychleji, než mohly být odeslány. Nervózně jsem sledoval, jak se na ausglam.space plíživě zvětšuje úložiště souborů, a přemýšlel jsem, jestli to stihnu do konce víkendu, než se zaplní pevný disk. Začal jsem připravovat nová Pravidla a Podmínky používání serveru, abychom explicitně uvedli věci, které dříve „všichni věděli“ implicitně, protože jsme dříve mohli lidi akulturovat jednoho po druhém.

