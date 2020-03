Upravte si Windows podle sebe. Na Humble Bundle je balík programů od Stardocku za pár korun

Firma Stardock se již řadu let zabývá softwarem na úpravu Windows. Nabízí tak alternativní motivy, nabídku Start a další doplňky. nyní jsou vybrané programy firmy v akci na serveru Humble Bundle. Základ získáte již za jedno euro.

Na serveru Humble Bundle se pravidelně objevují balíčky programů, her, e-booků a dalšího obsahu, který si můžete zakoupit už od jednoho dolaru. Podle toho kolik zaplatíte navíc, si můžete odemknout další nabídky. K tomu můžete určit, kolik peněz připadne tvůrci softwaru, kolik platformě a zda přispějete na některou z vybraných charit. K dispozici je také Wikimedia Foundation.

V základním balíčku dostupným od jednoho eura získáte programy IconPackager na změnu sady ikon ve Windows, CursorFX na úpravu kurzoru a WindowBlinds pro nahrazení rámů oken. Snadno se tak můžete vrátit k průhlednosti či zaobleným rohům.

V rámci vyšší nabídky, která se pohybuje okolo 10 eur, se již dostáváme k zajímavějším kouskům. Součástí je totiž třeba Start10 umožňující si kompletně upravit nabídku Start. Nechcete dlaždice, zbytečné položky či byste se rdi vrátili k designu Windows 7? Přesně k tomu můžete tento program využít. Deskscapes zase umožní mít na pozadí jako tapetu video či si doplnit systém o další efekty. Součástí je také SpaceMonger a WindowFX.

Nejvyšší nabídka, od 13,5 eur, pak nabízí Fences umožňující sdružovat si soubory a odkazy na ploše do skupin a hlavně Groupy. To přitom slouží k organizaci oken do záložek podobně, jak to funguje v internetových prohlížečích. Microsoft samotný podobnou funkci chystal pod názvem Sets, do Windows se ale doposud nedostala.

Běžná cena podobného balíku programů se přitom na stránkách Stardocku pohybuje okolo tisícikoruny, samotné programy jsou pak s cenou okolo 150 korun. Nabídka je časově limitovaná a končí 9. dubna. Prohlédnout a zakoupit si ji můžete přímo na webu Humble Bundle.

Takhle funguje Groupy od Stardocku: