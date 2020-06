Úplný konec Google+ je tady. V červenci dojde k upgradu na Currents

Sociální síť Google+ skončila pro běžné uživatele již dávno, stále ale přežívá verze pro firmy. Před rokem Google ukázal náhradu a od července ji začne zapínat všem firmám. Opravdový konec Google+ je tak za dveřmi.

Konec Google+ není nic překvapivého a zarážející spíše je, že nastává až nyní. Přesněji 6. července Google zcela vypne svou starou sociální síť a nahradí ji Currents. Na první pohled se toho přitom moc nezmění – funguje téměř stejně jako staré Google+. Má ale nový název a doufejme, že i podporu v rámci firmy.



Takto vypadají Google Currents. Vzhledově se od starého Google+ příliš neliší.

Pokud sociální síť v rámci firmy používáte (dostupná je pouze pro účty v rámci G Suite), dojde v červenci k nahrazení nejen webového rozhraní, ale i mobilních aplikací. Stále ale bude možné přidávat příspěvky na zeď, komunikovat v rámci skupin a být v kontaktu s kolegy. Je ale otázkou, zda je něco takového nutné. Firma sama totiž aktuálně tlačí Chat a Meet, kteří konkurují Slacku a Microsoft Teams coby největším hráčům na poli moderní firemní komunikace.

Neslavný konec kruhové sítě

Google+ jako takové přitom odstartovalo už v roce 2011, jakožto další pokus Googlu o vytvoření vlastní sociální sítě. Možná si pamatujete i ty předchozí – za zmínku stojí Google Wave, který se vymykal svým rozhraním a některé komponenty předběhly dobu. Jednalo se hlavně o spolupráci v reálném čase a Google tyto poznatky a funkce následně využil i v rámci svého kancelářského balíku.

Další z pokusů byl Google Buzz, podivná sociální síť integrovaná v rámci Gmailu. Zde byl umístěn klasický stream příspěvků, které jste mohli sledovat. Bylo to podivné, Google ale chtěl využít velkou popularitu svého e-mailového klienta. Ani to ale nestačilo pro úspěch a tak přišlo Google+.



Pamatujete? Takto vypadalo Google+ pro běžné uživatele.

Oproti konkurenci se přitom chtělo odlišovat třeba tím, že své přátele a známé jste třídili do kruhů. Těm jste pak mohli sdílet každému něco jiného a i různě přiřadit viditelnost položek na svém profilu. Podobně třeba fungují seznamy na Facebooku, zde ale šlo o základní element.

Pro uživatele to ale bylo spíše matoucí. Součástí ale byla i záloha fotografií, události (jako když by Google již neměl svůj Kalendář) a skupiny. Síť přitom tlačil na sílu, což vyvolalo velký odpor – profil Google+ se dostal do všech ostatních služeb, včetně YouTube, což vyvolalo značnou nevoli. Papírově tak rychle narostl počet uživatelů, velmi mnoho jich ale reálně Google+ nikdy nepoužilo.

V průběhu času jsme se dočkali i redesignu a podobných pokusů o záchranu, nic ale nepomohlo a tak se Google rozhodl síť ukončit. Fotografie se vydělily do samostatné služby Fotky Google, která funguje dodnes a zbytek byl smazán v dubnu roku 2019. Ponechána byla pouze verze pro firmy v rámci G Suite, která nyní dostane název Currents. Těžko říct, zda to pomůže k větší popularitě. Podle mě určitě ne.