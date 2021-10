Universal Windows Platform je oficiálně mrtvé. Rozpustilo se do jiných platforem

Microsoft se opět viditelněji odklání od Universal Windows Platform (UWP). Představil jej ve Windows 10 v roce 2015. De facto jde o pokračovatele WinRT z Windows 8. Jak ale si všiml Rafael Rivera, Microsoft do vývojové dokumentace přidal sekci věnovanou migraci aplikací z UWP na Windows App SDK. Zcela oficiálně tak UWP přesunul na odstavnou kolej.

Windows App SDK je zpětně kompatibilní až do Windows 10 verze 1809. Vývojářům a vývojářkám nabízí přístup k technologiím WinUI 3, WebView2 nebo .NET 5. Ty nebudou zpětně zpřístupněny pro UWP, jež se ocitá v limbu. O překvapivý vývoj se nejedná.

Snaha o vybudování nové moderní platformy pro aplikace začala ve Windows 8, který rovněž jako první v rodové linii nabídl Store

V souvislosti s představením Windows 11 redmondský gigant oznámil dramatické změny ve Storu. Otevře se velmi výrazně. Najdeme v něm alternativní softwarové katalogy, webové prohlížeče s vlastními vykreslovacími jádry, instalační programy anebo dokonce aplikace z Androidu. (Ty tedy technicky zprostředkuje Amazon Appstore.)

Formálně teď Microsoft Store podporuje širokou škálu aplikací, přičemž na seznamu se nachází rovněž programy založené na Universal Windows Platform, již výrobce šest let propagoval. Cílem bylo, aby se ve Windows používaly primárně tyto programy. Měly být bezpečné, rychlé a v první řadě byste je instalovali ze Storu. Úspěch či neúspěch UWP byl do značné míry přímo svázaný se Storem.

Postupné rozpouštění UWP

Odstavení UWP neplatí za velkou novinku – od UWP se odkláněly také domácí vývojové týmy již několik let. V roce 2018 Skype přešel na technologii React Native. Velkým neúspěchem byla Office Mobile, která Microsoft ve Storu raději schoval. Před dvěma roky Redmondští nečekaně řekli, že oživí tradičního desktopového klienta pro OneNote a jeho „lehčí“ nástupce postavený na UWP se s ním sloučí.

Ve Windows 11 byly podobně sloučeny nástroj na snímání obrazovky. Universal Windows Platform nikdy nedokázal, že je tak skvělý, jak jej Microsoft prezentoval. Ani domácí vývojové týmy na něm nezvládly vyrobit výstavní aplikace. To by nakonec mohla být i slabá vůle Microsoftu využít vlastní technologii, ale do spekulativních vod se pouštět nebudu.

Ani ne v polovině loňského roku Microsoft v rozhovoru s novinářkou Mary Jo Foley uvedl, že cílem je překlenout rozdíly mezi platformami tak, aby vznikaly aplikace pro Windows, nikoli explicitně aplikace pro UWP. Microsoft postupně dílčí části UWP zpřístupňoval, aby je směly využít alternativní technologické platformy (Win32, ale také WPF a WinForms). Oficiálně technologie žila dál, prakticky byl odklon od ní patrný. V roce 2020 byla odstavena monetizace aplikací pro UWP.

Jakkoli výše uvedené může znít, že UWP byl naprostý neúspěch, není to nutně pravda. Jako celek už je oficiálně mrtvé, jeho dílčí části ale žijí dál jako součást širší platformy Windows App.

Zdroje: Born's Tech and Windows World, MSPoweruser, Windows App Development via Rafael Rivera na Twitteru, Windows Central, Windows Dev Center, WindowsUnited, ZDNet