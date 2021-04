Unity dostane podporu Nvidia DLSS. Vývojářům usnadní implementaci, hráčům zlepší kvalitu obrazu

Unreal Engine už před několika měsíci představil plugin, který umožňuje snadnou implementaci a využívání technologie DLSS od Nvidie. Právě DLSS (Deep Learning Super Sampling) je jednou z konkurenčních výhod u grafických karet řady GeForce RTX, protože umožňuje zvýšit kvalitu obrazu i počet snímků za sekundu. AMD podobnou technologii teprve připravuje (Super Resolution) v rámci balíku FidelityFX, zatím ale není jasné, kdy vyjde a s jakými grafikami bude kompatibilní.

K podpoře DLSS se nyní přihlásil i další obří herní engine – Unity. Do konce roku by měl ve verzi 2021.2 implementovat nativní podporu Nvidia DLSS, což vývojářům značně usnadní implementaci této technologii do her.

I když jsou dnešní grafické karty pro moderní hry velmi výkonné, jakmile se zapne nová náročná technologie ray tracing, počty snímků mohou klesnout i více než o polovinu. DLSS tento problém řeší a hry se zapnutým ray tracingem v plné kvalitě lze provozovat i na středně výkonných grafických kartách.

Zatímco první generace měla ještě řadu problémů, DLSS 2.0 už funguje doslova jako magie a protože se umělá inteligence trénuje na obrazu s rozlišením až 16K, lze i při nízkém rozlišení třeba Full HD získat nečekaně detailní obraz, který je v některých částech dokonce lepší než třeba při nativním 4K.