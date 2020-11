Unikly testy výkonu nového čipy Apple A14X. Výrazně překonává Intel Core i9 v MacBoocích

V úterý 10. listopadu se dočkáme nové prezentace Applu, na které by se měly objevit první zařízení s operačním systémem macOS, která budou zároveň vybavená novým čipem Apple A14 Bionic ve výkonnější verzi. Web Apple Insider se dostal k neoficiálním testům výkonu tohoto čipu.

Dle informací se jedná o Apple A14X, což je řada, kterou Apple používá u iPadů Pro. To by dávalo poměrně smysl – iPady Pro používají pasivní chlazení, a pokud mají být tyto čipy pasivně chlazené i v MacBoocích, mohl by Apple používat stejné čipy. Vybraní vývojáři již dříve dostali jen Mac mini se starším Apple A12Z.

Testy byly provedeny v moderním benchmarku Geekbench 5, který měří různé úlohy používané v současném reálném prostředí. Apple A14X měl dle měření frekvenci 1,8 GHz až 3,1 GHz, přičemž v jednojádrovém testu získal 1 634 bodů a ve vícejádrovém pak 7 220 bodů.

Testy výkonu v Geekbench 5 (body) Jednojádrový test Vícejádrový test Apple A12Z (Mac mini) 1 118 4 657 Apple A14 (iPhone 12) 1 583 4 198 Apple A14X (nový Mac) 1 634 7 220 Intel Core i9 (MacBook Pro) 1 096 6 869

Jak je vidět při srovnání v tabulce, v případě jednojádrového výkonu je nárůst oproti klasickému Apple A14 v iPhonu minimální, ale u vícejádrového výkonu je to o více než 70 %.

Zároveň to ukazuje, jak je v tomto nasazení mnohem výkonnější než Intel Core i9 v 16palcovém MacBooku Pro, který v jednojádrovém režimu dosáhne jen na pouhých 1 096 bodů a při využití všech jader pak na stále na nižších 6 869 bodů. Je vidět, jak je důležitá a efektivní hybridní konstrukce, kdy je jedno silné jádro přizpůsobené pro jednovláknové použití. A pro ostatní úlohy, které lze paralelizovat, se používá více slabších jader s kombinací specializovaných obvodů a akcelerátorů.

Detaily k 5nm čipu Apple A14