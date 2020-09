Uniklé zdrojové kódy Windows XP ukazují, že systém mohl vypadat jako Mac OS X

Microsoftu někdo „pravidelně“ vynáší zdrojové kódy. V minulosti se na internetu objevily zdrojáky MS-DOSu, ale i Windows NT nebo 2000. Na fóru 4chan a později na torrentech se teď začal šířit balík pojmenovaný Microsoft leaked source code archive_2020-09-24, který kromě starších dat navíc obsahuje i kódy Windows XP SP1, Windows Server 2003 a bůhvíproč i několik konspiračních videí o Billu Gatesovi.

Pravost dat Microsoft nepotvrdil a asi ani nikdy nepotvrdí. Několik zahraničních expertů, kteří balík stáhli, ale tvrdí, že působí věrohodně. Tom Warren z The Verge v něm dokonce objevil jednu perličku. Ve Windows XP se původně měl objevit motiv nazvaný Candy, který se bílo-šedou barevnou kombinací a zakulacenými tlačítky s gradientem evidentně inspiroval u prvního Mac OS X a jeho motivu Aqua.

Candy to nakonec do finální verze nedotáhl. Podle Warrena se používal zřejmě jen v raném stádiu vývoje, neboť u něj stálo, že je k dispozici jen pro testovací účely a že je určen pro Whistler. Což bylo kódové jméno systému, než se z něj definitivně stala „iskpéčka“.

Mac OS X s motivem Aqua byl poprvé k vidění na Macworldu v roce 2000, finální verze systému vyšla až v březnu 2001. Microsoft dokončil Windows XP zhruba o půl roku později a na trh přišel s ikonickým modrým tématem Luna.

Rizika i výhody uniklých kódů

Vraťme se ale zpět ke zdrojovým kódům. Pokud jsou skutečně pravé, mohlo by to mít několik důsledků pro hodné i zlé hackery. Novější Windows včetně Desítek nevznikly na zelené louce, ale sdílejí části s historickými systémy. Ve zdrojových kódech by se mohla najít zranitelná místa, která by se dala zneužít k útokům na nové počítače.

Teoreticky by také někdo mohl kódy upravit, zkompilovat a vydat odlišnou verzi Windows XP s integrovaným malwarem. Na pirátských sítích se instalační soubory starých systémů pořád povalují a někdo je evidentně pořád stahuje.

Na druhou stranu by kódy mohly pomoci tam, kde se někdo snaží záměrně chování Windows napodobit. Mluvíme o projektech jako Wine, jehož smyslem je na jiných OS spouštět aplikace a hry psané pro Windows. Přínos by to bylo i pro ReactOS, který se reverzním inženýrstvím snaží vytvořit open source alternativu Windows. Tvůrcům by však musely uniklé kódy sloužit jen pro inspiraci a pochopení funkčnosti Windows XP. Kdyby kódy okopírovali 1:1, to už by mobilizovalo právníky Microsoftu.