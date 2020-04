Unikl první test 11. generace procesorů Intel Tiger Lake-U. Budou mít integrovanou grafiku řady Xe

Intel chystá nástupce současných čipů Ice Lake-U v podobě 10nm čipů Tiger Lake-U, které budou patřit do 11. generace. Tyto procesory přinesou spoustu novinek a nyní se objevil i první neoficiální test.

Jak je to obvyklé, v databázi testovacího programu 3DMark se objevily výsledky výkonu neznámého zařízení, které mělo procesor Intel Core i7-1185G7. Jedná se o čtyřjádrový čip s podporou HyperThreading, který má základní frekvenci 3 GHz. Vzhledem k tomu, že tento nejspíše testovací čip neměl funkční turbo, nelze brát výsledky příliš v potaz.



Výsledky výkonu čipu Intel Core i7-1185G7 v 3DMarku

Grafický čip už by měl být u této generaci postavený na zcela nové architektuře Intel Xe, která je škálovatelná až na nejvýkonnější úroveň desktopových modelů. V tomto testu dostal čip skóre 1 414 bodů.

Procesory Tiger Lake jsou postavené na jádrech Willow Cove a měly by být ve verzi s TDP 9 W nebo 25 W, což je ideální pro notebooky a menší zařízení, například počítače v krabičce. Mezi podporovanými novinkami by měla být akcelerace dekódování 12bitového HEVC a VP9, PCI Express 4.0, Thunderbolt 4, USB4 a operační paměti LPDDR5. Podobně jako u nových procesorů Xeon by měly mít i tyto procesory novou instrukční sadu pro akceleraci umělé inteligence (DL Boost).