Unikátní herní notebook se dvěma displeji, chlazení přes tekutý kov a další šílené novinky Asusu

Už lednu na CESu Asus představil první herní notebooky nové generace s procesory AMD Ryzen 4000. Nyní se k nim přidává i další platforma, tedy notebooky s novými procesory Intel 10. generace. Současně do notebooků zamíří i grafické karty Geforce RTX s přídomkem Super.

Nejde ale jen o prostou výměnu procesoru na desce nebo lepší grafické karty. Současně se objevují nové technologie a dokonce i realizace dřívějších konceptů.

Tlusté je out

Především je v nové nabídce notebooků jasný odklon od tlustých notebooků. Žádná novinka, ani ta s nejvyšší spotřebou, není významně buclatá. Už neplatí, že RTX 2080 bez Max-Q automaticky znamená tlustý notebook. Stejně tak mizí klasické plotnové disky z řady ROG Strix (u tenké řady Zephyrus nejsou déle). Pouze levná série TUF Gaming s menší kapacitou baterky poskytne prostor pro 2,5“ disk, jinak se ale jde už cestou M.2 SSD, běžné budou dva sloty M.2, přičemž některé notebooky nabídnou až tři pozice pro M.2 NVMe disky.



Místo plotnových disků už jen M.2 SSD

Všechny novinky s procesory Intel Core 10. generace (Comet Lake) obsahují už rychlejší paměť DDR4 3200 MHz v dual channel zapojení. Hlavní zklamání z této vlny notebooků je provázání nejvýkonnějších grafických karet jen s procesory Intelu. Procesory AMD Ryzen série 4000 výkonem nešetří, ale v herních noteboocích Asusu je doplní maximálně RTX 2060.



Šroubek v pravém dolním rohu nadzvedne a vycvakne víko

Asus navíc usnadní cestu dovnitř notebooku pomocí speciálního šroubku. Když odšroubujete všechny šroubky z dolního víka, jako poslední odšroubujete ten v pravém dolním rohu. Je pevně spojený s víkem a při vyšroubování jej nadzvedne a vycvakne. Nemusíte tedy nic páčit, zkoušet tam narvat plastovou kartu a podobně, stačí vzít za víko a sundat jej.

Tekutý kov na chladiči místo pasty

Už několik let si počítačoví nadšenci hrají s tekutým kovem (liquid metal) na chladičích. Nabízí mnohem lepší termální parametry jak teplovodivá pasta, současně ale vyžaduje extrémní opatrnost při jeho používání. Je vodivý, takže nesmí kápnout na nic mimo čip, stejně tak jeho životnost se velmi různí a chybnou aplikací může časem vyprchat a vše zhoršit.

Asus teď jako první nasadí tekutý kov v masovém měřítku. Všechny notebooky ROG pro rok 2020 s 10. generací Core budou mít na čipech tekutý kov místo pasty. Ty s AMD kvůli jinému provedení procesoru zůstávají klasické. Asus si to už vyzkoušel loni s unikátním počítačem Mothership, kterého se po celém světě prodalo přes tisíc kusů. Nyní to dostanou všechny notebooky s Intelem. Přesná tovární aplikace a použité materiály chladičů by měly potlačit rizika tekutého kovu a nabídnout jeho výhody: o deset procent vyšší takty na procesoru s hlučností chlazení nižší o 3 dB.



Tekutý kov pro notebooky Asus dodá značka Thermal grizzly,

Asus vyvinul stroje pro přesnou aplikaci

Navíc Asus u všech notebooků podporuje ROG Boost, který dokáže automaticky zvýšit takty grafické karty, když to dovolí teplotní limity notebooku. Díky částečnému sdílení chlazení mezi procesorem a grafickou kartou lze více výkonu směřovat do grafické karty ve chvílích, kdy procesor nemá toho tolik na práci.

Citlivý tekutý kov ale nejspíš trochu zkomplikuje pozdější opravy chlazení. Starší notebooky často potřebují přepastování chladičů pro návrat účinnosti chlazení. S tekutým kovem to bude náročnější a do původní tovární kvality se doma svépomocí nevrátíte.

ROG Zephyrus S15 a S17 – staré tělo, nové vnitřnosti

V případě notebooků Zephyrus S se výrazněji nemění vnější provedení, u větší S17 tak zůstává klávesnice posunutá k přednímu okraji, ale vnitřek nabízí všechny nové technologie. Na procesoru Core i7-10875H je tedy tekutý kov, a grafická karta až Geforce RTX 2080 Super podporuje nové technologie Nvidie, tedy dodatečné zvýšení taktů při nižší zátěži procesoru a přepínání integrované a dedikované karty pomocí technologie Optimus nově s podporou G-Sync.



Asus ROG Zephyrus S15

Vše doplňuje displej s obnovovací frekvencí 300 Hz s kalibrovaným podáním barev s certifikátem Pantone. S15 a S17 se liší nejen úhlopříčkou displeje, ale i provedením.

ROG Zephyrus M15 – s barevnými tečkami na víku

V lednu Asus představil notebook ROG Zephyrus G14 (platforma AMD Ryzen 4000) s unikátním polem diod na víku displeje. Na platformě Intel dostane podobné víko model Zephyrus M15. Na pohled to vypadá podobně, ale u M15 nejde o pole diod, ale o tečky, které z různého úhlu mění barvu odraženého světla. Není to tedy tak agresivní jako aktivně svítí diody, ale ani nudně šedé jako obyčejné víko displeje.



Asus ROG Zephyrus M15 s nevšedními efekty na víku displeje

Zephyrus M15 cílí více i na tvůrce obsahu, kalibrovaný displej tedy můžete mít FullHD s frekvencí 240 Hz nebo v rozlišení 4K a kalibrací na Adobe RGB. Dva M.2 SSD jsou zapojené v RAID 0 pro ještě vyšší rychlost a je tu i třetí M.2 slot pro další rozšíření. Zvukový čip Sabre DAC se chlubí certifikací pro Hi-Res audio.

ROG Strix G15/G17 – pro holky nebo kluky, co se těší na Cyberpunk 2077

Zatímco ostatní notebooky jsou spíše tlumené a nenápadné, v případě stylovky Strix G15 se nešetřilo. Kromě samozřejmé barevně svítící klávesnice bude svítit i okraj okolo celého notebooku. Odvážná barevná provedení notebooku (černá, Glacier Blue a zejména Electro punk) nabídne i přidávané příslušenství, tedy batoh, sluchátka, myš a podložka pod myš.



Asus ROG Strix G15 v provedení Electro punk

Ve výbavě bude až RTX 2070 Super a Core i7-10875H, nechybí tři M.2 sloty, Wi-Fi 6 nebo 240Hz displej.

ROG Strix Scar 15/17 – pro profesionální hráče

Čistokrevný herní notebook Strix Scar 15 nabídne až procesor Core i9-10980HK a grafiku RTX 2070 Super. Hráči ocení 300Hz displej, klávesnici s individuálním RGB podsvícením pro každou klávesu a tři M.2 sloty pro SSD s podporou dvou v RAID 0. Asus to pak stále zkouší s vlastním modulem Keystone 2, jehož smysl mi stále uniká, když to samé by zvládla čtečka otisků nebo USB disk.



Asus ROG Strix Scar 15

Nejnabušenější verze ROG Strix Scar 17 pak v tenkém těle (2,6 cm) schovává Core i9-10980HK, RTX 2080 Super chlazené čtyřmi chladiči s šesti heatpipe. 17,3" displej umí 300 Hz. Oproti předchozímu nejvýkonnějšímu modelu ROG G703 je nový Strix Scar 17 (G732) o 41% tenčí a o 40% lehčí.

Ve srovnání s ROG Mothership je nový Strix Scar 17 o 2 kg lehčí a procesor je taktovaný o 400 MHz výš, přičemž ten v Mothership už byl přitom přetaktovaný.

ROG Zephyrus Duo 15 – hlavní hvězda s unikátním druhým displejem

Už loni Asus představil Zenbook Duo s druhým podlouhlým displejem nad klávesnicí. Když jsem ho zkoušel, vadilo mi, že ten druhý displej není nijak naklápěcí, protože z ostrého úhlu při běžném používání nebyl dobře čitelný.



Asus ROG Zephyrus Duo 15 s druhým vyklápěcím displejem

To se nyní mění a nový Zephyrus Duo 15 nabídne druhý displej s naklápěním. Provedení vychází z koncepce notebooku Zephyrus S17, který má posunutou klávesnici k přednímu okraji a volný prostor mezi klávesnicí a displejem zůstává nevyužitý. Schovává se pod ním chlazení, takže se tato část více zahřívá a klávesnice díky tomu zůstává chladná. Zephyrus S17 navíc při otevření displeje současně nadzvedne dolní část notebooku pro lepší nasávání vzduchu.

Zephyrus Duo 15 používá podobný koncept nasávání. Jen se u něj nezvedá spodní část notebooku, ale vyklopí se vzhůru nový dotykový displej. Ten má rozlišení 3840 × 1100, tedy téměř odpovídá dvěma FullHD displejům vedle sebe. Jako hlavní displej poslouží buď 4K displej s kalibrací na Adobe RGB nebo 300Hz FullHD se 100% pokrytím sRGB a certifikací Pantone. V obou případech hlavní displeje podporují G-Sync, přičemž ten 4K samozřejmě jen do 60 Hz.

Podlouhlý displej se naklápí do pevně daného sklonu, naklápění je mechanicky provázané s otevíráním hlavního displeje, takže jedním pohybem otevřete hlavní displej i naklopíte pomocný. Tlustý rámeček na dolní straně hlavního displeje pak slouží k tomu, aby jej nezaclonil obraz z vyklopeného pomocného displeje.

K čemu to vlastně bude? Popravdě pro hráče dává druhý displej smysl. Při streamování můžete mít na pomocném displeji chat nebo ovládání scén v OBS. Můžete si tu taky zobrazit třeba web s pomocnými informacemi, nebo si pustit YouTube, zatímco hrajete na hlavním displeji. Hlavní displej není dotykový, gesta a dotyky tak fungují jen na pomocném displeji.

Uvnitř tohoto tenkého notebooku se ukrývá až Core i9-10980HK, Geforce RTX 2080 Super Max-Q a dokonce 90Wh akumulátor. Jako u ostatních notebooků jsou uvnitř dva M.2 sloty pro SSD. Navzdory složité konstrukci a výkonným komponentám měří notebook na výšku jen 2,1 cm a váží 2,4 kg. Stále tedy půjde o rozumně přenosný počítač. Podobně jako u ostatních notebooků Zephyrus jej také můžete nabíjet jen z USB-C portu, ovšem v takovém případě počítejte jen s kancelářským využitím. 65W z USB-C na pořádné hraní stačit nebude.

Souhrn novinek

Model notebooku Strix Scar 15 Strix Scar 17 Strix G15 Strix G17 TUF Gaming A15/17 TUF Gaming F15/17 Tekutý kov na procesoru A A A A N N Nej GPU RTX 2070 Super RTX 2080 Super RTX 2070 Super RTX 2060 GTX 1660Ti Nej CPU Core i9-10980HK Core i7-10875HK Ryzen 9 4900H Core i7-10750H Nej displej FHD 300 Hz FHD 240 Hz FHD 144 Hz Pantone certifikát A A A A N N Slot pro 2,5" HDD N A (48Wh verze) Akumulátor 66 Wh 48/90 Wh RGB klávesnice pro každou klávesu čtyři zóny jedna zóna Odolnost MIL-STD 810H N A

Model notebooku Zephyrus Duo 15 (GX550) Zephyrus S15 (GX502) Zephyrus S17 (GX701) Zephyrus M15 (GU502) Zephyrus G15 (GA502) Zephyrus G14 (GA401) Tekutý kov na procesoru A A A A N N Rozevření pro lepší chlazení A (AAS+) A A N N N Nej GPU RTX 2080 Super Max-Q RTX 2070 Super Max-Q RTX 2060 Max-Q Nej CPU Core i9-10980HK Core i7-10875HK Ryzen 7 4800HS Ryzen 9 4900HS Nej displej FHD 300 Hz 4K Adobe RGB FHD 300 Hz FHD 240 Hz 4K Adobe RGB FHD 240 Hz FHD 120 Hz 4K 60 Hz Pantone certifikát A A A A A A Thunderbolt 3 A A A A N N Nabíjení přes USB-C A A A A A A Optimus (přepínání GPU) A A A N N A RGB klávesnice pro každou klávesu zvlášť jen bílá Slitina hořčíku klávesnice, dno klávesnice, výklopné dno klávesnice víko displeje víko displeje, klávesnice Hmotnost [kg] 2,4 1,9 2,6 1,9 2,1 1,6 Výška [mm] 20,9 18,9 18,7 18,9-19,9 19,9 17,9

Na uvedení si ještě počkáme

Nyní Asus nové notebooky pouze oznamuje. Na reálnou dostupnost a doporučené ceny si ještě budeme muset počkat. Samotný Asus to odhaduje ještě na šest až osm týdnů, přičemž za současné světové situace nelze brát jakýkoli výhled na tak dlouhou dobu jako definitivní. Ohledně cen nás zajímají především novinky s procesory AMD, díky levnější grafice a výkonnému procesoru zatím vypadají, že by mohly pěkně zatřást trhem.

Doporučené ceny výchozích konfigurací: