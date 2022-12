Unikát, univerzál a výkonný dříč. Test tabletu a počítače Microsoft Surface Pro 9

Tablet Surface dotahuje Microsoft pomalu k dokonalosti. Jeho devátá generace využívající nejnovější procesory Intel Alder Lake je toho důkazem.

Plusy Skvělý dotykový 3:2 displej

Pohodlná klávesnice i touchpad

Kvalitní zpracování

Rozpoznávání obličeje Minusy Jen 256GB SSD

Chybí klasické USB

Při zátěži klesá výkon

Vysoká cena 9,1 Hodnocení

Zatímco ostatní výrobci už tento koncept tabletu s připínatelnou klávesnicí téměř opustili, Microsoft v něm pokračuje dále a prakticky tak nemá přímou konkurenci. Takovéto zařízení má smysl především pro ty, kteří chtějí tenké a snadno přenosné zařízení umožňující jednoduché skicování a náčrty. Zároveň ale také dokáže plnohodnotně nahradit notebook a po připojení k USB-C doku s klávesnicí, myší a monitorem i stolní počítač.

Surface Pro 9 si drží standard mimořádně kvalitního zpracování z pískované hliníkové slitiny s praktickou tenkou vyklápěcí podpěrou. Ta umožňuje vynikající polohování tabletu ať už s připnutou či odepnutou klávesnicí, což vám přinese spoustu způsobů používání.



Oproti tabletům s Androidem je sice Surface Pro 9 trochu silnější, stále se s ním ale snadno manipuluje, váží přijatelných 854 g

Surface Pro 9 přehledně

1 Tablet má mimořádně kvalitní přední 5Mpx kameru, díky které jde v obraze vidět každičký detail

2 Nechybí ani IR kamera pro rozpoznávání obličeje, která vám mimořádně usnadní přihlašování

3 Multidotykový displej je lesklý, krytý tvrzeným sklem s příjemným oleofobním povrchem

4 Kvalitní 13” IPS displej je se svým rozlišením 2 880 × 1 920 px a vysokým jasem výkladní skříní tohoto tabletu

5 Barvy sice nemá tablet zrovna nejpřesnější, zato ale pokrývají širší gamut, než nabízí prostor sRGB

6 Postranní rámečky jsou velmi úzké, takže je plocha tabletu displejem maximálně využita

7 Jak už bývá u tabletů Surface samozřejmostí, i tento má nekompromisně tvrdé tělo z hliníkové slitiny

8 Na levé straně najdete dvojíci portů USB-C, které už konečně nabízejí rozhraní Thunderbolt 4 a jde přes ně tablet nabíjet

9 V prostoru magneticky připínatelné části klávesnice je ukrytý aktivní stylus

10 Klávesnice je plnohodnotná a píše se na ní pohodlně, rychle a bez zbytečných překlepů

11 Povrch části klávesnicí je z Alcantary, odolného mimořádně příjemného umělého materiálu připomínajícího semiš

12 Pomocí citlivého a přesného skleněného touchpadu je radost tablet ovládat

13 Na tabletu naleznete jen tři tlačítka – zapínací a dvě pro regulaci hlasitosti

14 Mimořádně praktická je kovová podpěra umožňující široké polohování tabletu ať už s připnutou klávesnicí či bez ní

Pro pohodlné psaní

Velkou chloubou tabletu je displej s vysokým rozlišením i jasem či pokrytím celého barevného prostoru sRGB, jen barvy už nejsou příliš přesné, odchylka ΔE činila vyšších 5,87. Klávesnice drží pomocí silných magnetů na dvou místech – spodku tabletu a těsně pod displejem. Díky tomu je na stole vzadu vyvýšená, což usnadňuje psaní.



Pero jednoduše schováte do klávesnice, jejíž povrch je z příjemné Alcantary

Nahoře uprostřed části klávesnice přitisknuté k tabletu je důmyslně uložený stylus, který se zde současně i nabíjí, a díky tomu jej budete mít vždy k dispozici. Je plochý a svým tvarem připomíná tesařskou tužku. Podobně jako jiná pera Microsoftu má na horní straně programovatelné tlačítko a tento konec pera také funguje na displeji jako guma.



Podsvit klávesnice je přímo ukázkový, ze stran klávesy téměř vůbec nesvítí, uvidíte jen nápisy, a navíc máte k dispozici tři úrovně jasu podsvitu

Okolí i spodek klávesnice je tradičně pokryt umělou kůží Alcantara, která je příjemná na dotek a dobře se čistí. Na klávesnici se tradičně píše přímo skvěle a rychle, klávesy mají optimální zdvih a potěší i dostatečně velké šipky či české popisky (u testovaného kusu nebyly, ale běžně ji s českými popisky koupíte). Jen Enter zůstal rozdělený s u nás nepříliš používanou přehláskou, která může být zdrojem překlepů. Ovšem podsvit kláves je přímo ukázkový, z boku prakticky vůbec neprosvítají a máte na výběr ze tří úrovní jasu, takže nehrozí, že by vás v noci rušil.

Menší výtku mám jen k touchpadu, který se sice skvěle ovládá a jeho integrované tlačítko lze stisknout na drtivé většině plochy. Je ovšem hodně hlučné, a to natolik, že je v tichém prostředí budete muset oželet, abyste nerušili ostatní.



Jediné, co u tabletu vyměníte, a to velice snadno, je M.2 SSD (2230) nacházející se pod malou zadní krytkou, která drží jen na silném magnetu

Srdcem tohoto tabletu je nejnovější procesor Intel Core i7-1265U z rodiny Alder Lake. Jak písmeno U v jeho názvu napovídá, jde o úsporný model s nižším TDP a jen dvěma výkonnými a osmi úspornými jádry. I přesto má tablet výkonu na rozdávání, k čemuž přispívá jak rychlé M.2 SSD, bohužel s kapacitou jen 256 GB, přičemž příplatek za vyšší je vskutku mimořádný – za 512GB verzi zaplatíte o 7 900 Kč více, takže už je lepší 1TB s dalším příplatkem jen dvě stovky. Všechno skvěle šlape i díky 16 GB RAM a odladěným Windows 11.

Tablet také vydrží dlouho na baterii, obzvláště když ho nebude příliš vytěžovat – při kancelářské práci mi vydržel na jedno nabití necelých 19 hodin. I když to tak nevypadá, není tablet chlazen jen pasivně, ale obsahuje i ventilátor. Při nenáročné práci a surfování o tabletu nebudete vědět, ale větší až maximální procesorová zátěž ventilátor roztočí do mírného snesitelného šumu a po další zátěži je horká zadní horní strana a začal se i snižovat výkon, a to přibližně o 15 %.

Překvapivě kvalitní zvuk

Reproduktory umístěné po stranách hrají ze škvíry mezi kovovými částmi těla. Překvapí vás svým čistým a jasným hlasitým projevem, ve kterém dokonce nechybí ani hlubší tóny. Je až neuvěřitelné, že z pouhých 9,3 mm tenkého těla vychází tak kvalitní zvuk. S chutí se na tabletu pustíte i do sledování filmů či poslechu hudby.



Tablet je velmi tenký, má tloušťku pouhých 9,3 mm, s klávesnicí pak 14 mm

Další výbava tohoto tabletu je přímo skvělá. Nově přibyly dva porty Thunderbolt 4 prostřednictvím dvou konektoru USB-C umožňujících i nabíjení tabletu stejně jako systémový konektor. Špičková je také bezdrátové konektivita díky Wi-Fi 6E a kvalita obou kamer s vysokým rozlišením. Celkově je Surface Pro 9 mimořádně všestranné zařízení, na kterém můžete dělat i náročnější činnosti a plnohodnotně pracovat, načrtávat a kreslit prakticky kdekoli.

Microsoft Surface Pro 9 (QIM-00006) Tenký tablet 2v1 s dlouhou výdrží, výbornou výbavou, skvělou klávesnicí a kvalitní konstrukcí. Parametry modelové označení: QIM-00006 procesor: Intel Core i7-1265U, 2 výkonná (až 4,8 GHz) + 8 efektivních jader (až 3,6 GHz), 12 vláken, 12 MB Smart Cache čipová sada: Intel Alder Lake-P IMC + Alder Point-P paměť: 16 GB (integrovaná na desce, žádný volný slot) úložiště dat: 256GB SSD (Samsung MZ9L4256HCJQ, M.2 2224, PCIe 4.0) displej: 13", 2 880 × 1 920 px, IPS, pokrývá celý barevný prostor sRGB, lesklý povrch, dotykové ovládání, LED podsvícení, jas podsvícení 2 až 392 cd/m2, ΔE 5,87 grafika: Intel Iris Xe komunikace: nemá LAN, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (Intel Wi-Fi 6E AX211, 2,4 i 5 GHz, 2 streamy, až 574 nebo 2 402 Mb/s), Bluetooth 5.2 vstupy a výstupy: 2× USB-C (Thunderbolt 4, DisplayPort, Power Delivery), 1× dokovací Surface konektor rozměry tabletu: 287 × 9,3 × 209 mm (s klávesnicí je tloušťka 14 mm) rozměry adaptéru: 90 × 50 × 25 mm hmotnost: 854 g (tablet) + 279 g (klávesnice) + 14 g (pero) + 245 g (adaptér) baterie: zabudovaná Li-ion, 46,5 Wh ostatní: přední 4,9Mpx CMOS kamera (1080p video, max. 2 560 × 1 920 px) + zadní 8,9Mpx CMOS kamera (2 160p video, max. 3 968 × 2 232 px), 2× mikrofon, multidotykový touchpad typu clickpad, bíle podsvícená klávesnice, IR kamera pro rozpoznávání obličeje příslušenství: napájecí adaptér (15 V/60 W + 5V/5 W) software: Windows 11 Pro Cenové srovnání Microsoft Surface Pro X (E8R-00006) – 37 990 Kč

Microsoft Surface Pro 9 (QIM-00006) – 52 685 Kč (plus 6 195 Kč za klávesnici)

Apple iPad Pro Wi-Fi, 12.9” 2022, 1TB – 56 490 Kč

Apple iPad Pro Wi-Fi, 12.9" 2022, 1TB – 56 490 Kč