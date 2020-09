Unicode ukázal 217 nových emoji: Žena s vousy, srdce v plamenech a zatočená hlava

I když svět aktuálně zažívá mírný chaos, jedna dobrá zpráva se přece jen objevila. Nová várka emoji příští rok přijde navzdory původní informaci, že do roku 2022 se žádných nových veselých obrázků nedočkáme. Konsorcium Unicode tento týden schválilo více než 200 nových emoji, díky kterým bude možné vyjádřit, jak moc špatný uplynulý rok byl.

Většina nově schválených obrázků je totiž jak dělaná k reakci na události, které se za poslední měsíce udály. Najdeme tu například srdce v plamenech, bolavé srdce obmotané obvazy, hlavu v oblacích či klasického smajlíka, kterému viditelně není dobře.

Druhá část nových emoji se snaží poskytnou více možností minoritním skupinám obyvatel. Je mezi nimi proto pokus o vytvoření genderově neutrální osoby s vousy a pak žena s vousy. Většina jsou nicméně jen nové barvy pleti pro již existující emoji, budete moct například sdílet obrázek rodiny, kde tatínek je žlutý, maminka tmavá apod.

Celkem by nových přírůstků mělo být 217. Podle Unicodu nejde o žádnou velkou aktualizaci, ale spíše drobnou várku, která především doplňuje již zmíněné barvy pleti. I tak je to příjemné překvapení, jelikož konsorcium v dubnu oznámilo, že kvůli pandemii do roku 2022 s žádnými novými emoji nepřijde. Nově oznámení smajlíci by se na vašich telefonech měli objevit mezi lednem a říjnem příštího roku.