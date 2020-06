„Úmyslná krádež práv.“ Vydavatelé žalují Internet Archive kvůli otevřené knihovně, ten může zbankrotovat 

Soudní dohru bude mít spor mezi projektem Internet Archive (IA) a knižními vydavateli v USA. Těm stále leží v žaludku otevřená knihovna s téměř milionem a půl publikací, kterou projekt volně zpřístupnil v reakci na koronakrizi. Podle vydavatelů jde o „úmyslnou krádež autorských práv v masovém měřítku“ a požadují za každou jednu zveřejněnou knihu odškodnění. Pokud by jim soud dal za pravdu, pro IA by to znamenalo bankrot.

Spor začal začátkem dubna, kdy platila v celém světě, i USA, nejtvrdší opatření proti pandemii koronaviru. V celé zemi byly zavřené knihovny, což komplikovalo život nejednomu tamnímu studentovi. Internet Archive se tehdy rozhodl pomoci a vytvořil tzv. National Emergency Library, v rámci které volně zpřístupnil 1,4 milionů e-knih ze své stávající knižní databáze.

Ta do té doby fungovala jako klasická knihovna, jen existovala na internetu. Knihy ošetřené licenčními záležitostmi si mohl půjčovat pouze určitý počet lidí, takže se nemohlo stát, že by se bez kontroly začaly šířit všude možně. Toto omezení ale se vznikem National Emergency Library padlo a knihy si mohl brát kdo chtěl naprosto bez omezení.

Zatímco studenti to ocenili, vydavatelé knih už tak nadšení nebyli. Podle nich otevřená knihovna porušuje princip autorských práv.

Nyní čtyři tito největší vydavatelé podali na projekt Internet Archive u newyorkského soudu žalobu. Ostrými slovy v dokument nešetří, dokonce tvrdí, že IA se podílí na pirátství a celé jeho jednání bylo úmyslné. K distribuci knih podle nich Internet Archive neměl žádná práva. Požadují proto okamžitě všechny publikace stáhnout a chtějí odškodnění, které se by se za každou jednu knihu mohlo vyšplhat až na 150 tisíc dolarů. Pokud by jim soud dal za pravdu, IA by to finančně položilo.

Za pravdu jim přitom může dát. Myslí si to odborníci na autorská práva, které oslovil server Ars Technica. Podle nich jedinou nadějí Internet Archive je, že dokáže soudce přesvědčit, že pandemie dala vzniknout unikátní situaci, ve které jsou podobné kroky odůvodnitelné. Projekt by mohl šíření knih za koronaviru skrýt pod princip fair use, který za určitých okolností povoluje v USA nakládat s díly chráněnými autorskými právy.

Odehraje se tak bitva právníků, u které nelze předjímat, jak dopadne. Důležitá bude nicméně i motivace, ke které soudci dojdou. Vydavatelé totiž tvrdí, že Internet Archive se šířením knih finančně obohatil, ovšem projekt se prezentuje jako nezisková organizace, která jedná „pro dobro lidí“. IA to říká i v oficiální reakci na žalobu - podle něj je celá záležitost nešťastná, protože cílem nikdy nebylo vydělat miliony, pouze pomoci uživatelům v těžké situaci.