Umělec si udělal srandu z hlouposti „chytrých“ asistentů. Na Spotify nahrál album s názvem „Ok Google Play Music“

Ať už jde o Siri od Applu, Google asistenta, Alexu od Amazonu, Cortanu od Microsoftu a další hlasové pomocníky, i když všechny firmy tvrdí, že jsou „chytré“, platí to vždy pro velmi úzkou oblast věcí. Jakmile totiž začne hrát roli souvislost informací s dotazem a daným uživatelem, jsou všechny tyto technologie většinou v nesnázích.

Upozornil na to i umělec Drumkoon, který si z občas velmi hloupého chování udělal srandu velmi chytrých způsobem. Na vlastní hudební účet Spotify totiž nahrál nové album s názvem „Ok Google Play Music“. Pokud to tedy Google speciálně neošetřil a nepracuje s dodatečnými informacemi, na tuto obecnou hlášku nepustí obecnou náhodnou hudbu, ale může se stát, že pustí rovnou toto album, protože ho najde v databázi přesně pod vyslovenými klíčovými slovy.

Aby toho nebylo málo, album obsahuje jednotlivé písně nazvané jako třeba Hey Google Play Christmass Music, Ok Google Play Relaxing Music, Hey Google Play Instrumental Music a podobně. Jen doufejme, že se brzy nedočkáme nového alba typu „Hey Google turn off light“ a dalších.

Aktualizováno 16:00:

Ve většině případů ke zmatení nedojde

Jediný háček v rámci tohoto vtípku je ten, že ke zmatení s největší pravděpodobností nedojde. V momentě totiž, kdy řeknete frázi Hey Google Play Christmas Music (což je název hned první skladby), Asistent si příkaz rozloží na dvě části – oslovení k probuzení a samotný pokyn. Zde následně záleží, jakou hudební službu používáte.

Vše jsme tak vyzkoušeli jak na Spotify, tak i YouTube Music, kde je album Ok Google Play Music také dostupné a v obou případech jsme si jej i pro jistotu dali do knihovny a ručně párkrát přehráli. Reálně to ale s největší pravděpodobností nic neudělá – na Spotify totiž Asistent najde co nejpodobnější playlist, na YouTube Music pustí tematické rádio založené na vašem příkazu.

Naopak nevýhoda tohoto názvu alba je ta, že jej napřímo nikdy nespustíte. Jakmile totiž řeknete příkaz „Ok Google, play 'Ok Google Play Music' album“, tak při druhém vyřčení probouzecí fráze začne poslouchat od začátku a provede tak příkaz play music album, což povede k přehrání klasické hudby.

Abyste tak chytrý reproduktor od Googlu zmátli, museli byste dané skladby poslouchat velmi často. Pak by se teoreticky Google mohl rozhodnout, že pustí je namísto běžné hudby.

