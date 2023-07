Umělá inteligence ve Windows. Zatím to není ono, ale Microsoft má velké plány (Podcast Živě)

Jak slíbil, tak učinil. Před koncem června Microsoft zahájil veřejné testování Windows Copilotu. Z toho, co nasliboval na konferenci Build v květnu, chatbot umí málo. Určité závěry už ale vyvozujeme. Copilot nenahradí rutinní akce, jde to spíš lepší nápověda a do budoucna potenciálně užitečný pomocník.

Jen co zvládne pracovat s externími programy. Momentálně je to Copilot převzatý z Edge, který navíc nabízí minimum novinek.

00:33 – AI revoluce ve Windows?

08:14 – Copilot nenahradí rutiny

12:33 – Vyhlížíme Windows 12

15:43 – Copilot offline neběží

21:00 – Neumím číst obrazovku

V tomto pořadu zaznívají bezplatná hudba od Nihilora a úryvky z videí Microsoft Build opening a Introducing Microsoft 365 Copilot with Outlook, PowerPoint, Excel, and OneNote a z kanálů Windows Central a Ry W.C.M.