Umělá inteligence ve prospěch lidstva: Cílem není myslící bytost, ale akcelerátor

Umělá inteligence je jedním z nejcitovanějších a zároveň obsahově nejvíce vyprázdněných termínů poslední dekády. Konkurovat mu už snad může jen cloud a aktuálně i 5G, které také všichni chtějí a mnozí už i zavádějí, aniž by bylo zcela jasné, co to vlastně je – a to dokonce z pohledu standardizace v Mezinárodní telekomunikační unii.

Takže, co je to ta umělá inteligence? Když bychom se pokusili byť jen o stručnou odpověď, museli bychom tento článek nafouknout na pětadvacet svazků. Právě tolik je totiž zhruba i definic.

Univerzální umělá inteligence ze sci-fi povídek

Jednou z nich je univerzální A.I., jak si ji představujeme z povídek a románů předních autorů science fiction. Asi nemusím moc napovídat. Zavřete oči a uvidíte lesklý kov zubícího se terminátora T-800, jak jej v roce 1984 ztvárnil Arnold Schwarzenegger, který vypadá jako člověk, myslí jako člověk, rozdává facky jako střet s kamionem při 120 km/h a… A je vlastně i stejným způsobem nedokonalý.

K večerní četbě vřele doporučuji webovou knížku od Michaela Nielsena, ve které se pokouší prakticky vysvětlit současnou aplikovanou A.I. pro (téměř) naprosté zelenáče. První odstavce v angličtině přelouská každý, zhruba od čtvrtiny už ale mnozí nebudou tušit, co to sakra mají před sebou.